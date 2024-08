Toc d’alerta sobre futures construccions sota terra

Feia dies que no donava a conèixer públicament la meva opinió. Tot i així ara ho faré, amb la idea de donar un toc d’alerta positiu, sobre una propera construcció ferroviària que es farà a Manresa.

Voldria deixar clar, que la meva opinió era contrària, però que després d’haver-se aprovat per una gran majoria al ple de l’Ajuntament de Manresa, no em queda una altra cosa que acceptar-la. Democràticament, es va acceptar i cal tirar endavant el projecte. No en queda altra.

Però sí que voldria fer un toc d’alerta positiu, des del punt de mira geològic, per tal de millorar l’execució de les obres. Crec, que cal fer un bon estudi geotècnic. Immillorable. Estic segur que s’intentarà fer, però cal vetllar-ho. A Manresa tenim massa exemples, d’obres que ens han costat més cares del que inicialment s’havien pressupostat. Una d’elles va ser la construcció de l’Aparcament de la Reforma. Un altre, la successió de problemes al carrer de Sant Joan d’En Coll. Les obres de la construcció de l’ascensor a la UPC. Les filtracions d’aigua a diferents construccions de pisos a l’avinguda de les Bases de Manresa. Els moviments del subsol sota d’un dels edificis més emblemàtics de Manresa..., tot un reguitzell de fets, de diversa entitat, amb un denominador comú, uns fets inesperats del comportament del subsol de la nostra ciutat.

Però això no pot impedir les obres, ni ho ha de paralitzar. El que cal, és fer un minuciós estudi del subsol, a l’hora de fer l’estació subterrània. Cal preveure-ho tot, amb estudis geotècnics molt acurats i amb un minuciós estudi geològic. I tot això no és car. És més car solucionar el que no s’ha previst. L’altre dia, a la reunió de la Taula de Mobilitat, ja vam alertar d’aquesta circumstància, però sense aprofundir-la i ens vam oferir per tal d’ajudar a solucionar-la, si s’escaigués.

I que pot passar. Per una banda, al subsol de la ciutat hi ha el contacte entre dues formacions geològiques, de diferent comportament geotècnic. Per una banda, les roques grisenques d’origen marí, que en superfície es veuen pels voltants de l’Estació de Manresa. I per altra, les roques d’origen continental, rogenques, que hi ha la part alta de les Bases de Manresa. Aquestes estan sobre les primeres, ja que són més joves. Però el contacte és sota de la ciutat. Aquest, és un fet a tenir en compte, afegit a què hi ha diverses roques, de comportament variable.

Un altre factor a considerar, se la presència de paleocanals (antics torrents) sincrònics amb la sedimentació de les roques, però són cossos geològics lenticulars, allargassats i serpentejants. Aquests són els que van causar problemes a l’aparcament de la reforma i a la mateixa UPC. Hi són i s’han de preveure.

Un altre són les filtracions. Hi ha un corrent d’aigua que passa pel costat de la UPC (i que va produir una petita falla, dintre del Museu de Geologia, ja assentada). Aquest corrent baixa pel carrer Abat Oliva i coincideix amb un antic torrent.

Tot això són fets a preveure, que poden alentir i encaris les obres. No són profecies del Nostradamus, sinó de Nostramatus. És broma.

Dit tot això, un cop aprovades per majoria a l’Ajuntament de Manresa, creiem que s’han de dur a terme. Marcaran una fita històrica a la Ciutat, com ho van marcar diverses construccions històriques. I parlant de trens, hem d’aconseguir que no se’ns escapi aquest del futur, però cal que el puguem prendre en bones condicions, de màxima seguretat.