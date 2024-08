Canviar la cara d’idiota que ens ha quedat

Com que la paraula donada ja no té cap valor, sobretot en política, urgeix trobar la fórmula d’exigir responsabilitats a aquells que canviïn de criteri quan és l’hora de complir el compromís adquirit. Urgeix, perquè tot el que estan fent les estructures directives dels partits polítics, els que governen, els que estan a l’oposició i els que saliven per tocar cuixa de poder, ja no té cap justificació raonable: els ciutadans hem passat a ser considerats idiotes, directament. Ens consideren obtusos, incapaços d’entendre res del seu món, modelable segons conveniència i oportunitat de supervivència. Llonzes com som, ja no sabem quan diuen veritat o mentida. Ja no som electors responsables a qui demanar confiança per fer avançar la societat en la direcció correcta, sinó cretins a qui es pot fer anar cap aquí o cap allà segons interessi a qui li interessa. A hores d’ara ja no sabem si els anuncis grandiloqüents són una presa de pèl o una ensarronada. Una més. Fins a quantes més haurem de tragar? Qui és més gamarús, aquell que pensa «demà m’afaitaràs!», o el qui posa el país en mans de gent i entorn que no ens estima ni ens respecta? Què ha canviat per voler fer creure que l’enemic declarat ara és de fiar, i que estarà obligat a complir les promeses pendents des de l’inici dels temps? Per on el tenim agafat, ara, si no vol prendre mal? Toixos com som, no sé per què hem de reflexionar sobre el sentit polític que té haver estat a l’exili i tornar sense garanties de llibertat, si no ens expliquen els avantatges d’haver-se quedat per ser empresonat, jutjat i condemnat injustament per uns jutges amb conductes delictuoses que ara trien qui pot tornar de l’exili i qui no. Ens deuen prendre per toixarruts que no sabem afinar el sentit de les lluites personals en política que tots els partits pateixen, però és evident que el tros de quòniam vergonyós i egòlatra només el veuen en els altres. A les files socialistes patrioteres Pedro Sánchez és l’escollit, i a Esquerra no fa massa un miler de militants significats van signar un document que assenyalava la cúpula dirigent, amb Oriol Junqueras en el rerefons. Ja que parlem d’ells, aprofitem per reflexionar sobre el resultat de la consulta interna als militants d’Esquerra per saber si s’havia d’investir Salvador Illa com a president de la Generalitat. Resultat a banda, allò que importa és la deriva de la política catalana cap a futurs dibuixats per uns pactes legítims, en què la ciutadania no hi té res a dir i és obligada a digerir allò que era indigerible fins fa quatre dies. No importa que vuit mil cinc-cents militants hagin decidit el futur que anhelen vuit milions de catalans. L’important és saber què fer per canviar la cara d’idiota que ens ha quedat.