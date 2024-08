La colla del Golden

Impressionant rebuda dels lectors a la notícia publicada en aquest diari sobre la colla de vuit membres que fa més de vint anys que queden cada dissabte per fer un bon esmorzar de forquilla al restaurant Golden del polígon dels Dolors de Manresa, propietat del carismàtic Rafa Carmona. Entre callos, pop, mongetes amb cansalada i botifarres, truita de patates i pa amb tomàquet i que no faltin els peus de porc, aquests amics han passat segurament per una bona colla de vicissituds. Allò que els situa en una situació destacada és que les pedres que han anat trobant pel camí no han estat prou fortes per fer descarrilar la seva amistat. Quan hi ha problemes, si s’afronten junts, les amistats i les famílies surten reforçades. Al llarg dels anys trobes companys de trams de viatge i amics, que són aquells de tota la vida, els que són capaços d’empassar-se l’orgull quan han ficat la pota fins al fons de la galleda. El problema mai no és equivocar-se sinó entestar-se a no fer marxa enrere.

Hi ha aquelles trobades que es fan amb membres de cursos pretèrits que serveixen en moltes ocasions per comparar-se (ha perdut el cabell, que gras que està! Encara continues fent el mateix?) més que no pas per recordar quan compartien l’escalfor d’una estufa de llenya o una calefacció que es glaçava a l’hivern. Quan es miraven pels passadissos i no es deien ni de lluny el que en realitat pensaven. Sobre el pas de la infantesa al món adult hi ha una cançó del grup Declivi amb una lletra i un lirisme musical impressionant. Es titula «El dolç record» i diu coses com «Trobo a faltar un petó de cançó de bressol. La seva veu cantant bona nit. Trobo a faltar llevar-me d’hora, que la llum del matí no em molesti i m’aixequi del llit. Vull caminar cap a l’escola, que un petó al front amb tendresa em deixi tranquil».

D’aquelles èpoques queden el dolç record dels suports incondicionals, les trapelleries compartides, les rutes ciclistes suïcides, els banys a rius i rieres, les bromes infinites que es van apagant a mesura que les responsabilitats i les obligacions es van apoderant de tots els racons. Per això fa tanta gràcia la colla del Golden i els milers d’altres colles adultes en les quals només per fer broma un demanaria a un altre com li va la vida, perquè la vida, en general, va igual que una estona abans. L’amistat es mastega en companyia. Existeix entre persones que es troben a faltar i que sempre es tenen presents, però va desapareixent lentament amb la distància.