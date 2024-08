No exagerin, això no és sobirania fiscal

La sobirania fiscal no és recaptar l’IRPF. Tampoc establir els tipus màxims o les bonificacions. Sobirania fiscal és quan pots decidir eliminar l’IRPF i compensar-ho amb més IVA, o eliminar l’IVA i compensar-ho amb més IRPF. I l’acord PSC-ERC no va per aquí. Tampoc no hi va el concert econòmic basc. Deixem de jugar amb els noms i ens estalviarem disgustos.

Si es compleix raonablement, l’acord PSC-ERC millora les expectatives financeres de la Generalitat perquè capgira la dinàmica del sistema. Actualment els diners dels impostos de totes les comunitats, excepte les forals, van a Madrid, des d’on es redistribueixen segons una fórmula complicada, caducada i qüestionada. Amb el nou sistema, els diners recaptats a Catalunya es quedaran a Catalunya, excepte un percentatge que anirà a Madrid per pagar els serveis que presta l’Estat i un altre en concepte de «solidaritat» interregional. Pregunta: quins percentatges? Resposta implícita: els que s’acordin. I això vol dir que hi haurà tensions i marrameus. Més dels que ja s’escolten.

La notícia ha generat pànic en algunes autonomies, per la por que el sistema es generalitzi. Aquelles que recapten poc però reben molt tenen malsons quan pensen que s’haurien d’espavilar a recaptar més. Llavors apareix la demagògia sobre els catalans egoistes que deixem sense tractaments mèdics els avis extremenys. Com si el desequilibri actual no causés el mateix perjudici als avis catalans, encallats a les perpètues llistes d’espera sanitàries a causa dèficit fiscal.

Ha circulat molt el següent comentari: «l’única sobirania fiscal és la que dona la independència». (I encara! Ser de la Unió Europea, per exemple, obliga a complir directives en matèria d’impostos). És cert que un Estat propi ho canviaria tot. Pensen que es crearà dins d’aquesta dècada? Mentre ho discuteixen, potser estarem d’acord que és bona cosa millorar els ingressos autonòmics per pagar més metges, mestres i mossos.