Fílies i fòbies

Sigui a causa de la polarització política, climàtica o mental, el fet cert és que cada dia apareixen fílies i sobretot fòbies noves. Des de la fòbia a la calor fins a les fílies de les ungles d’encant. Tot tendeix a l’extrem. Avui qualsevol aversió es converteix en una fòbia. I sovint més a causa d’una actitud o prejudici que no pas perquè, com en el cas de la claustrofòbia o la fòbia al pèl de gat, existeixin unes raons fisiològiques o psíquiques que la motivin. Amb tot, algunes d’aquestes aversions, especialment si es refereixen a persones, col·lectius o idees, s’acaben convertint en malaltisses, i aleshores no hi ha fàrmac que guareixi. Parlo, ben entès, de l’homofòbia, la catalanofòbia i la fòbia a la veritat. Hi ha qui té fòbia a les plagues, però és que les mateixes fòbies constitueixen una plaga per a la qual les vacunes sempre ens agafen amb les defenses baixes. Fins fa un temps la fòbia escolar afectava només alguns alumnes. Ara la pateixen alumnes i mestres. Tendim a ser cada vegada més sensibles i receptius a aquells estímuls que alimenten les nostres pors i les nostres dèries, de manera que ens tornem fílio i fòbiodependents. Per aquest camí podem acabar sentint fòbia envers tots els que no pensin com nosaltres, no simpatitzin amb els nostres referents, no comparteixin les nostres inquietuds. Hi ha qui diu sentir fòbia per les Olimpíades. Esclar que una fòbia també pot significar una fília per algú altre. Un mateix cantant pot generar aversió o rebuig, de la mateixa manera que coexisteixen la tecnofília i la tecnofòbia, la zoofília i la zoofòbia. Qui estigui net de fòbies que llanci la primera pedra. Confesso que jo seria el primer a llançar-la si no fos per la fòbia que sento pels avions, els himnes militars, les ortigues, els cucs de seda, l’oli fetge de bacallà, el més enllà i les columnes que acaben amb la paraula etcètera.