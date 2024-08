Les serps d’estiudesapareixen

La teoria que a l’estiu no hi ha notícies cau pel seu propi pes any rere any. No fa tant, els periodistes que treballaven els mesos de vacances, especialment a l’agost, creien que tindrien feina per trobar informacions i que s’haurien de refiar d’allò que en l’argot periodístic es coneix com a «serps d’estiu», que són notícies que en altres mesos de l’any serien un breu, com a molt, o fins i tot passarien desapercebudes, i que en plena canícula se’ls dona una rellevància destacada.

Quan els diaris són més prims que mai i les ràdios i les televisions redueixen els seus espais informatius i s’esforcen per oferir continguts refrescants, continuen passant coses al món. Hi ha hagut molts fets històrics que han passat a l’agost. Per exemple, per citar-ne alguns:

Els dies 6 i 9 d’agost de 1945, els Estats Units van llançar bombes atòmiques a Hiroshima i Nagasaki. El 15 d’agost de 1947, l’Índia i el Pakistan es van convertir en nacions independents. El 13 d’agost de 1961, la República Democràtica Alemanya va començar la construcció del Mur de Berlín. El 8 d’agost de 1974, Richard Nixon va anunciar la seva dimissió com a president dels Estats Units a causa de l’escàndol del Watergate. El 2 d’agost de 1990, l’Iraq va envair Kuwait, iniciant la Primera Guerra del Golf. El 17 d’agost de 2017, un terrorista va conduir una furgoneta per les Rambles de Barcelona, causant la mort de 13 persones i ferint-ne més de 100. I això per no parlar dels successos i els incendis que es produeixen els mesos d’estiu.

Però, a més, aquest any no paren de passar coses a la política catalana i espanyola, continuen les desastroses guerres de l’Orient Mitjà i d’Ucraïna, hi ha expectació pels candidats a les eleccions dels Estats Units i, per si fos poc, hi ha els Jocs Olímpics de París. Amb tot això, no calen «serps d’estiu», perquè la informació no s’atura.