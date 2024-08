La Manresa dels arbres i les ombres

Superar la primera onada de calor de l’estiu ha tingut el seu mèrit, però haver-la superat a Manresa et fa mereixedor del carnet bíblic de màster en travesses pel desert. Una de les experiències més intenses que et pot oferir passar l’estiu a ciutat, és la de sortir al carrer a les quatre de la tarda amb una sensació de quaranta graus a l’ombra i envoltat per una aurèola de pols sahariana; ara imaginin que parlem de Manresa i que el recorregut passa per la plaça de sant Domènec, carretera de Vic, avinguda de Bertrand i Serra i via de sant Ignasi per anar a parar a la plaça de la Reforma; vaja, que ja els dic que si pensaven fer-lo amb l’alegria dels protagonistes de «Priscilla reina del desert», ja s’ho poden treure del cap perquè s’han equivocat de pel·lícula i acabaran suant més que en Peter O’Toole a «Lawrence d’Aràbia».

Fer un tour per les zones tòrrides de Manresa, aquelles on els arquitectes han desenvolupat les seves passions més humides i grises en homenatge a la indústria del ciment, et fa pensar que els qui pensen la ciutat no van anar a escola quan van explicar la deshidratació, o ens volen declarar municipi patidor del canvi climàtic. Ara bé, que quan ja et suen fins i tot les orelles, llegeixis en un article d’aquest diari que la Diputació de Barcelona assegura que a Manresa hi ha 33.651 arbres en sòl urbà, però que es veu que a l’inventari de l’arbrat de la ciutat només en surten uns 19.000 de comptabilitzats i geolocalitzats, és per muntar un escape room de Festa Major per trobar urgentment els prop de 15.000 arbres que s’han perdut entre l’estudi i l’inventari. A aquestes alçades d’estiu, i si no tens l’oficina en una piscina, l’ombra en una ciutat com la nostra va més buscada que el coure a rodalies; encara que si algun dia els arribem a trobar, vull dir els arbres, tampoc és per llençar-hi coets perquè ens tocaria a 2,32 habitants per arbre, però ja no seria aquella sensació que són com els impostos dels catalans, que sabem que hi són perquè els paguem, però per molt que ens ho expliquin no els veiem.

Benvinguts a l’agost manresà, aquella època de l’any en què la saviesa popular ens ha batejat com a Manràqueix, un temps per viure les millors experiències del canvi climàtic. Les úniques opcions per no sortir-ne perjudicats és que l’Ajuntament comenci a muntar la il·luminació nadalenca com estan fent a Vigo, per donar més sensació de fresca, o aprofitar el nostre deficitari bus urbà que enguany ho ha petat en número de viatgers i cost per a la ciutat –ni més ni menys que tres milions i mig d’euros l’any passat–, però que té un fantàstic aire condicionat i pel mòdic preu subvencionat d’una T-10 els portarà a fer un vol per la ciutat, a la recerca dels arbres i les ombres.