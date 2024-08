La pregunta. I la resposta

És divendres i està a punt de sortir de casa, no pas per una estona sinó per uns quants dies que ha decidit regalar-se de vacances i quan ja ho té tot a punt li sona el telèfon i tot i que no vol agafar-lo l’agafa i just quan l’agafa sap que s’ha equivocat i que, efectivament, no hauria d’haver despenjat. En dir «mani’m» perquè ja ha après que no pot dir «sí» com feia abans perquè no es pensin que està acceptant qualsevol cosa i li encolomin qualsevol venda amb el seu «sí» com a prova del seu consentiment, en dir «mani’m» doncs, la veu de l’altra costat de l’aparell li fa la pregunta: «Li puc fer una pregunta?». Ell calla, valora que si té altres opcions que no sigui contestar, potser pensar o fer-se el boig o dir que no ho sent bé o que no hi sent bé, o que la cobertura no és bona, cosa que no colarà perquè l’han trucat al fix i mentre passa l’eternitat esperant la seva reacció li venen al cap en un flash-instant possibles preguntes d’estiu que sempre li han fet i que sempre s’hauria estimat més que no li fessin per no haver de contestar-les: Mar o Muntanya? Biquini o banyador, terrina o cucurutxo, amb la llum encesa o apagada? Amb ceba o sense ceba. Platja o bosc? Paella o arròs? Mallorca o Eivissa? Drama o riure? Finals feliços o infeliços, que s’enduria a una illa deserta? En avió o en vaixell? Amanida o pasta?, i mentre intenta guanyar temps pensant quina no pregunta vol que li facin per no haver de mullar-se en cap resposta es demana perquè ha estat ell l’escollit, ell que només és un militant de base, perquè precisament, ara mateix, es veu en aquest tràngol de passar pel tràngol de donar una resposta si o si que potser, segurament, canviarà el curs de la història del país. I s’enfada per haver donat el seu telèfon, per no haver marxat abans, per haver agafat la trucada i per no haver-ho vist a venir tot plegat. I mentre ell pateix suant, a l’altre costat de la línia hi ha el silenci educat de qui se sap vencedor i pacient amb la victòria a tocar i que tan sols li queda ser prou curós per no rebre una penjada que trunqui la trucada. Finalment, li surt un fil de veu vençut amb el que intenta superar el moment abans de sortir cames ajudeu-me: Què vol? Està preparat per la pregunta? I ell se sent atrapat i tocat i desvalgut i està a punt de dir no, però li surt un «depèn» error garrafal que l’interlocutor aprofita per llançar-li definitivament l’estocada interrogant tot procedint a la pregunta: Està d’acord que... (i aquí una petita turbulència habitual en la línia deficient impedeix escoltar bé el contingut de la frase de la qual el nostre home només acaba escoltant la part final on li sembla sentir alguna cosa així com)... l’illa? I és en aquest moment que sap que potser no té o no vol donar una resposta, però que tal volta sí que li queda, només, una sortida: Mallorca! A casa som molt d’anar a Mallorca. I engrescat per la sortida intel·ligent per la tangent i sense ni penjar de nou l’aparell surt rabent de casa i quan és a baix i entra dins el cotxe on l’espera la família impacient no té cap reparo en respondre la pregunta familiar: On anem papa? A Mallorca, anem a Mallorca. Però si a tu no t’agraden les illes? He dit Mallorca! I se’n van.