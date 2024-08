La xacra dels abusos a menors

La posada en marxa de la xarxa d’atenció a nens i joves víctimes de violència sexual, amb equipaments anomenats Barnahus, ha evidenciat amb tota la seva cruesa una xacra social de primera magnitud.

En el que portem d’any a Manresa s’han atès 95 casos, segons dades del Departament de Drets Socials de la Generalitat. El conjunt de centres de la xarxa distribuïts pel territori català han atès 1.450 casos. Es tracta de sis casos de mitjana atesos cada dia aquest any i s’estima una previsió global d’atenció d’uns 3.600 casos l’any.

Les xifres són esfereïdores. Darrera de cadascun dels casos hi ha el pitjor dels abusos, els que es cometen contra infants i joves innocents per part de persones malaltes. El dany, en molts casos irreparable, que han causat necessita d’una resposta institucional especialment efectiva. La xarxa de Barnahus és una resposta ideada per posar les víctimes al centre de l’atenció i que els processos que segueixen a la detecció d’una situació d’abús seguin el mínim de lesius per als que han quedat en situació de màxima vulnerabilitat.

A Manresa, el servei d’atenció a nens i joves que han patit violència sexual funciona en un espai provisional mentre durin les obres per construir la seva seu definitiva al carrer Joan Fuster, cruïlla amb carretera del Pont. Les obres havien de començar l’any passat i encara no ho han fet.