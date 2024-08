Paons de dues setmanes

Les dues setmanes i escaig que duren els Jocs Olímpics es converteixen gairebé en uns Jocs Florals per als diaris. La flor i la nata del periodisme no es perd l’espectacle esportiu més gran del món per treure la ploma a passejar, com si fossin [fóssim] paons en època d’aparellament, a veure qui elabora la peça o l’article més líric, més acurat i més lloat.

Des que va començar la cita de París, en aquell plujós vespre al voltant i al damunt del contaminat Sena, les històries de superació personal dels esportistes que han anat a participar a la capital francesa han aparegut tenyides d’èpica i gairebé d’epopeia.

Així, al costat dels esforços de Rafa Nadal per allargar la seva carrera amb un cos castigat al màxim i després de dos anys sense gairebé competir, o de Simone Biles, acabada de tornar dels foscos racons de la ment humana, apareixen els anònims.

Són els esportistes, si pot ser de països el més llunyans, exòtics i extravagants possibles, que han arribat a París sortejant grans dissorts. Com la judoka de Mongòlia que va rebre un quimono de la federació internacional quan era petita perquè els seus pares no tenien diners per comprar-n’hi un i ara ha guanyat la plata; o l’egípcia que va competir en esgrima embarassada de set mesos; o no cal dir-ho, els representants ucraïnesos i les seves vivències al voltant de la guerra.

La llàstima és que quan s’acabin els Jocs, i la flama s’extingeixi, els mateixos gurús de ploma estarrufada tornaran a fer chiringuitos diaris, inacabables tertúlies i productes de consum ràpid per a les masses. I els esportistes i les seves històries s’apagaran i cauran en l’oblit irremeiablement fins que els paons els tornin a necessitar per alimentar els seus inesgotables egos.