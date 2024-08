El tòpic situa el català demanant comptes separats a un cambrer emprenyat perquè a casa nostra «cadascú es paga el seu». El tòpic espanyol és que les factures es reparteixin a «tant per barba». (Llegit en un bar: «les notes de les taules només es divideixen en parts iguals», i ja us espavilareu). Als Actes dels Apòstols, l’evangelista Lluc explica que els primers cristians practicaven el comunitarisme: «Tots els creients vivien units i tenien les coses en comú. Venien les propietats i els béns, i ho repartien entre tots, segons la necessitat de cadascun». (Ac. 2, 44-45) «De cadascú segons la seva capacitat, a cadascú segons la seva necessitat» va ser un aforisme del socialisme utòpic que Karl Marx va reformular per situar-lo com objectiu de la «fase superior» de la societat socialista, mentre que en una primera fase el lema seria «a cadascú segons la seva aportació». No seria poc, si pensem que el punt de partida és un sistema on el capital s’apropia del treball aportat pel proletari. «A cadascú segons la seva aportació» s’assembla bastant al catalaníssim «cadascú es paga el seu», fonament cultural del pacte fiscal. Que cada autonomia es pagui els seus funcionaris, rotondes, festivals i subvencions, i si alguna va molt justa les més grasses ja li donaran un cop de ma, però sota vigilància, perquè no s’emmandreixi: qui troba cada dia el peix a taula mai no aprendrà a pescar. Amb aquesta filosofia la Unió Europea va injectar diners a l’Estat espanyol quan s’hi va incorporar: eren (se suposa) per a inversions que milloressin l’economia i reduïssin desequilibris perjudicials. No era amor fratern sinó interès estratègic, perquè Europa no és un projecte de nació i, per tant, no busca configurar-se com un espai per a la solidaritat sinó com un terreny de joc on s’hi defensen interessos. També és així com el sobiranisme català veu Espanya mentre hi sigui. I els socialistes de Salvador Illa? Equilibristes dignes del Cirque du Soleil.