Fecunds bancs

S’acaben de publicar els beneficis obtinguts pels principals Bancs d’Espanya durant el primer semestre d’enguany (gener-juny). Els guanys aconseguits per la gran banca espanyola ascendeixen a 15.286,5 milions d’euros (quinze mil dos-cents vuitanta-sis milions d’euros). Per tal que les persones de certa edat ho puguem entendre i comparar millor, traduït en les antigues pessetes equival a 2.543.459.589.000. És a dir, els beneficis de sis mesos superen els dos bilions de pessetes.

En conjunt un increment del 23,4% respecte al mateix període de l’any passat. El llaminer pastís es reparteix així: Banc de Santander 6.059 milions d’euros (increment del 15,6% respecte al primer semestre de l’any 2023) ; BBVA 4.994 milions d’euros (increment del 29%); CaixaBank 2.675 milions d’euros (increment del 25,2%); Banc de Sabadell 791 milions d’euros (increment del 40,3%); Bankinter 473,5 milions d’euros (increment del 13,3%); Unicaja 294 milions d’euros (increment del 98,6%).

Aquest benefici l’han obtingut després d’abonar el gravamen extraordinari que el govern va imposar als Bancs i que segons aquests l’impost seria la seva ruïna. Quines galtes!

Al parlar de beneficis dels Bancs cal recordar-los els diners pendents de retornar com a conseqüència del rescat bancari de fa uns quants anys. Segons els càlculs del FROB (Fons de Reestructuració Ordenada Bancària) corresponents a l’any 2022, dels 58.000 milions d’euros que l’Estat va injectar al sistema financer espanyol només se n’havien recuperat 6.000 milions. En Mariano Rajoy, president del govern d’aleshores, va prometre que el rescat no tindria cap cost per a l’Estat i amb el seu peculiar llenguatge va afirmar «és un crèdit a la banca que pagarà la mateixa banca». Bé, el resultat està a la vista. La perspectiva és que la major part pendent de retornar no es recuperarà. Que ningú dubti que la seva totalitat mai es recuperarà.

El rescat bancari espanyol podria incloure’s en el llibre que tracta sobre els Grans Misteris de la Humanitat. M’explico. Inicialment, es parlava de 58.000 mil milions d’euros, però en el decurs dels anys aquest import s’ha anat incrementant fins que fa uns mesos ja es parlava d’un import superior als 100.000 milions d’euros.

El diccionari defineix la paraula «misteri» com «una cosa estranya i inexplicable; assumpte secret que coneixen poques persones i que oculten a les altres». Doncs, ja és ben bé això. El Banc d’Espanya des de l’any 2018 no ha donat cap informació; al Congrés dels Diputats el debat és inexistent; els polítics resten muts, etc.

Per tot plegat, el partit «Recortes Cero» el passat mes de maig va sol·licitar a la Comissió de Peticions del Congrés la constitució d’una Comissió de Seguiment per a la devolució del rescat bancari. Aquesta organització política ha denunciat que dels 123.005 milions d’euros que els Bancs han de tornar només n’han retornat 14.800 milions en 15 anys. Un xic més del 10%.

Observació final: els polítics que tant els agrada parlotejar mantenen un escandalós silenci amb el rescat bancari. Un silenci sepulcral que resulta més incomprensible quan prové de l’esquerra política i dels sindicats. És part del peatge a pagar en sol·licitar crèdits durant les campanyes electorals. Mentrestant els Bancs es van engreixant.