La inversió en el transport públic és urgent

La manca d’inversió i millores en el transport públic afecta diàriament milers de ciutadans de la comarca del Bages i Manresa, una situació alarmant. Tenim dues línies de tren, però cap d’elles rep les inversions necessàries per oferir un servei eficient. La línia de Renfe, per exemple, pateix greus mancances d’inversió, amb retards constants i trens obsolets. Aquesta manca d’inversió fa que el trajecte sigui especialment llarg i incòmode, incrementant la dependència del vehicle privat, amb els problemes que això comporta per a les nostres infraestructures viàries.

Darrerament, s’ha obert una petita escletxa d’esperança amb la possibilitat de millorar la línia Manresa-Lleida. L’objectiu seria arribar a Lleida en 30-40 minuts per enllaçar amb l’AVE i l’aeroport de Lleida-Alguaire, una millora que seria un gran avenç. Per aconseguir-ho cal una inversió substancial en la infraestructura existent i en nous trens més ràpids i eficients. No podem continuar permetent que la nostra comarca quedi relegada a un segon pla amb una mirada curta de territori.

D’altra banda, tenim els Ferrocarrils de la Generalitat. En breu s’iniciaran les obres per millorar la parada de Plaça Espanya amb una forta inversió. No oblidem, però, que la línia R5 té trens semidirectes que fan gairebé una trentena de parades i els directes que en fan més d’una vintena. Amb un temps mínim d’un minut i mig per parada, el trajecte dura gairebé 1 hora i 30 minuts per arribar a Barcelona. Això és inacceptable en ple segle XXI, quan la mobilitat ràpida i eficient hauria de ser una prioritat. És paradoxal que els 100 km entre Girona i Barcelona amb AVE es cobreixin en 35 minuts i, en canvi, el trajecte de menys de 60 km entre Manresa i Barcelona duri 1 h i 30 minuts. Potser formar part de l’última anella de l’àrea metropolitana no ens afavoreix en inversions ni en el nombre de parades. Els ferrocarrils, responsabilitat de la Generalitat, tarden més que la Renfe. A la Taula de la Mobilitat del Bages del passat 25 de juliol ens van donar les dades d’usuaris diaris: uns 1.700 a la Renfe, 1.300 a FGC i 1.230 per l’autobús. La desatenció del Govern de la Generalitat en la velocitat d’arribada a la capital és històrica, clama al cel i es fa palès en les dades.

Aquesta situació precària ens força a buscar alternatives molt menys òptimes, però més ràpides, com l’autobús, com es veu a les dades. És necessari que les autoritats competents reconeguin la necessitat urgent de millorar el transport públic al Bages. Si volem ser capital de la Catalunya Central necessitem una aposta decidida per la modernització de les línies de tren, la reducció del temps de viatge fins a Barcelona i l’increment de freqüències. Així com millorar el desplaçament amb bus fins a Vic per la connexió universitària. Hem d’entendre la mobilitat com una estratègia conjunta de ferrocarrils i carreteres per ser més eficaços i descarbonitzats. Invertir en transport públic no és només una qüestió de mobilitat, sinó també una eina fonamental per a la cohesió social i territorial, el desenvolupament econòmic i la lluita contra el canvi climàtic.

No podem permetre que el Bages quedi al marge del progrés. Hem de tenir una visió estratègica a llarg termini per exigir les millores necessàries i situar el nostre territori com la capital i punt de referència clau, del centre de Catalunya en lloc d’una simple capital comarcal.