Una de nervis amb Puigdemont

Hi ha moments en què la ciència política queda molt curta per explicar el que ha d’explicar. Ara n’estem vivint un. L’agenda ens diu que dijous el Parlament investirà Salvador Illa com a president, però el que passarà realment és com la Rússia de Churchill: és una endevinalla embolicada en un misteri a dins d’un enigma. I ni tan sols la persona que és al centre de les incògnites, Carles Puigdemont, no en té les respostes. El que sí que sap ell, i ningú més, és el que l’impulsa: una combinació de motivacions que barregen l’estratègia política personal i de partit, la intimitat familiar, la veueta de l’ego, els càlculs sobre el comportament dels jutges i els amors i odis gestats durant vuit anys volcànics. Ara mateix, la complexitat interior i exterior en què es troba Puigdemont és de rècord olímpic, i no crec que el seu cervell pugui tenir ni un moment de pau. Tornar: ara sí. Segur? Com? Per ser detingut quan, com, amb quina foto per a la història (la història importa!), per anar on i quant temps? El retorn a Catalunya fa menys detestable la presó? L’atraparan a la porta del Parlament o Llarena no li voldrà regalar l’èpica i l’anirà a buscar a casa de matinada? I després què? Hi deu haver gent parlant de tot això al Suprem, a la Moncloa, a Waterloo, als Mossos. Però... algú ha pactat alguna cosa? Quina reacció hi haurà? Com afectarà Junts, ERC, el futur d’Illa, el govern de Pedro Sánchez, el clima a Catalunya? La insurrecció quinqui i bananera de la cúpula judicial tindrà límit i s’acabarà aplicant l’amnistia? Quan Puigdemont i Llarena es mirin als ulls finalment, cara a cara, ho detectaran els sismògrafs? Dirà Puigdemont «el senyor Llarena, suposo»?

No hi ha prou ciència política ni prou psicologia per analitzar tot això. Per entendre-ho bé necessitaríem un gran novel·lista. I ara mateix, confessem-ho, el que realment voldríem mentre ens mosseguem les ungles és un endeví.