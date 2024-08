Un pacte, quatre visions

En política la tàctica i el curtterminisme compten molt –massa, segurament–, però no són mai l’únic criteri a l’hora de prendre decisions. L’estratègia i la visió general hi tenen sempre un paper també determinant.

L’acord entre el PSC (i el PSOE) i ERC per intentar investir Salvador Illa com a president de la Generalitat respon al lògic interès dels primers d’aconseguir el govern i a la por comprensible dels segons a una repetició electoral. Però aquest acord no seria possible si no trobés una pista d’aterratge practicable en la visió del món, del país i d’ells mateixos que tenen uns i altres. D’entrada hi ajuda el fet que, tots i els importants matisos, totes dues formacions es reclamin del mateix espai ideològic, la socialdemocràcia, i comparteixin un passat (ja llunyà) antifranquista i més o menys catalanista. Més enllà d’aquests referents presumptament compartits, hi ha també dues estratègies paral·leles però amb finals oposats. Una coincidència estratègica, a més, que permet relativitzar fins a cert punt la importància del grau de compliment dels acords, en el sentit que aquests són més una direcció en la qual caminar que una agenda programada.

El PSOE (una part) i certs sectors de l’establishment espanyol considera que per garantir l’estabilitat de l’estat –i evitar un altre 2017– cal reformar-lo donant més competències a les comunitats autònomes, formalitzant la diferència entre nacionalitats i regions, reduint els greuges econòmics i escenificant si no la plurinacionalitat sí almenys el plurilingüisme. Esquerra, per la seva banda, ha arribat a la conclusió que ara per ara no comptem amb prou força social i política per assolir la república catalana, que en un nou xoc immediat tornaríem a perdre i que, per tant, cal aprofitar la capacitat d’influència que es tingui per reforçar el país i les seves institucions, amb el convenciment que com més autogovern, més consciència nacional –i més a punt per a un nou 2017. I encara més, si al final tot plegat no va enlloc, si –com molts temem– no s’avança significativament en els camps per córrer assenyalats a l’acord, aquesta nova ensopegada donaria encara més arguments a l’independentisme. La pega, per Esquerra, és que això comportaria un cost reputacional altíssim del qual costaria recuperar-se.

Aquesta visió progressiva del camí cap a la independència la comparteixen, des de plantejaments antagònics, els sectors durs del nacionalisme espanyol, que consideren que qualsevol avenç en autogovern i reconeixement és oxigen pel separatisme, per allò de què si ens donen un dit els agafem el braç. Curiosament, amb la visió de l’espanyolisme reformista hi combrega també l’independentisme dur, que pensa que les millores a l’estat espanyol (les molles) adormen el conflicte i ens allunyen de l’objectiu (el pa sencer). Uns pacten per consolidar Espanya i els altres per debilitar-la. I uns s’hi oposen per aturar el separatisme i els altres perquè no s’aturi.