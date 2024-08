Turisme d’interior

Aquesta i la vinent són, segurament, dues de les setmanes més turístiques de l’any. Pensar a fer turisme a Catalunya és pensar en la Costa Brava, el Pirineu, el Delta de l’Ebre... però no tant en les comarques centrals. Ahir llegíem a les pàgines d’aquest diari que el turisme d’estiu va creixent a poc a poc al Bages i al Berguedà i que els càmpings, cases rurals i hotels encaren el mes d’agost amb la previsió de tenir una ocupació que arribi o superi el 90%. Doncs sí, aquí també hi ha turisme.

Les comarques centrals, amb una gran tradició industrial, ja fa uns anys que treballen perquè el turisme esdevingui una activitat econòmica que contribueixi al seu desenvolupament. De fet, ja s’han fet un lloc sobretot en el món del turisme rural i de proximitat, explotant els valors naturals, arquitectònics, gastronòmics i culturals d’aquest territori, que no són pocs.

Amb Montserrat com a joia de la corona, el Bages compta amb altres atractius com són Món Sant Benet i Cardona, amb el seu castell medieval i la muntanya de sal, única al món. La capital, Manresa, destaca per la basílica de la Seu, la Cova i la petjada ignasiana o el recentment inaugurat Museu del Barroc de Catalunya. En el paisatge i en els seus pobles, cadascun amb un patrimoni històric que cada cop es posa més en valor, és on té també un tresor. I entre els filons a explotar hi ha l’enoturisme, cada cop més consolidat i que l’any passat va rebre 50.000 visitants, amb els catorze cellers de la DO Pla de Bages, que són hereus de la llarga tradició vitivinícola de la qual va ser, al segle XIX, la comarca amb més vinya de Catalunya. No podem oblidar-nos tampoc de la rica gastronomia amb productes autòctons com els tomàquets del Bages, l’oli de varietats locals, les mongetes de Castellfollit del Boix, l’albergínia blanca o el mató de Montserrat.

I tot plegat, amb un element vertebrador com és el Geoparc Mundial UNESCO de la Catalunya Central, que fa de paraigües del patrimoni geològic, cultural i natural dels diversos municipis que el conformen i que és la principal aposta de Bages Turisme, l’ens de gestió, promoció i planificació turística de la comarca que aglutina els 30 municipis i agents privats del sector, amb l’objectiu de posicionar el Bages com a destinació turística sostenible i de qualitat. De potencial n’hi ha i és aquesta gran diversitat que va des del turisme gastronòmic, familiar i de convencions fins a l’enoturisme i el geoturisme, que marquen la diferència.