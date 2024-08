La veritat sobre la immigració

La direcció de Càritas Arxiprestal de Manresa ha posat a sobre la taula, novament, que la percepció que la majoria de la població té de l’impacte de l’arribada d’immigració en la societat catalana està basada en tòpics que no es corresponen amb la realitat, i que les dades desmenteixen la majoria dels temors que l’arribada de nouvinguts genera en molts ciutadans, temors que acaben desenvolupant situacions de tensió. Efectivament, tots els estudis econòmics indiquen que Catalunya necessita imperiosament immigració per mantenir en marxa el seu dinamisme econòmic i no estancar-se, i que els immigrants són un bon negoci per al país receptor fins i tot afegint al càlcul els ajuts que puguin rebre aquells que en són beneficiaris, ajuts que, en la majoria dels casos, no són com pensa la majoria de la població autòctona. Tot això és així i Càritas farà molt bé repetint-ho sense parar i sempre que en tingui ocasió. Seria bo que ho fes més, i que ho fessin també institucions i administracions. Però no n’hi ha prou. Això no satisfarà l’estranyament pel paisatge humà que canvia molt ràpidament i la inquietud per la pèrdua d’ús social de la llengua catalana, per exemple, que també són fets molt reals i contribueixen a crear un clima advers. A això també cal donar-hi resposta. I també en això Càritas i totes les administracions hi han d’actuar.