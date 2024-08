La brossa va bé a la regió central

La selecció de les escombraries per tal que es puguin recollir per fraccions i reciclar-ne la part que pot ser reaprofitada és l’objectiu mediambiental on les administracions han abocat més mitjans públics per intentar educar els ciutadans. Segurament es deuen haver gastat més diners en la construcció de depuradores i abocadors, però els esforços realitzats per tal que el ciutadà seleccioni han estat descomunals en termes de gestió política (amb el desplegament dels corresponents contenidors i mitjans de recollida) i sobretot en termes de comunicació. I certament, tot aquest esforç ha donat resultat. En particular, ha tingui efecte a la Catalunya central, que es troba per sobre de la mitjana catalana amb l’excepció clamorosa de la Cerdanya, on les autoritats locals haurien de fer una reflexió molt severa. Lluçanès i Berguedà estan entre les quatre primeres del país, Solsonès i Moianès són la setena i la vuitena i el Bages, amb molta més població, se situa en un digne 15è lloc, molt per sobre de la mitjana del país. Manresa, en canvi, està lleugerament per sota. Això se suposa que canviarà dràsticament quan es completi el nou sistema de recollida que ja s’ha començat a aplicar. El retrat, doncs, és positiu. Llàstima que hi hagi tants altres objectius mediambientals igualment urgents en els quals el país avança poc i es fa ben poca pedagogia, i l’absència dels quals s’aprecia al cel i al mar.