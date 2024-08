Com si Aragonès no fos el president

La feina m’ha permès tenir poc o molt contacte amb tots els presidents de la Generalitat i, guiant-me per la sensació personal i pel que n’he vist en l’esfera pública, no tinc cap dubte que, si hagués hagut de triar-ne un per dirigir una empresa de la meva família, o perquè es casés amb una filla meva, o per quedar-me tancat amb ell en un búnquer durant una crisi nuclear, triaria sense dubtar-ho Pere Aragonès. Llàstima que, pel que sembla, ni els ciutadans ni els seus propis companys no el volien per a res de tot això. El 132è ha exercit el càrrec amb responsabilitat i amb una eficàcia considerable, sobretot si es té en compte que va començar amb l’arxirival assegut incòmodament al Govern i ha acabat amb un suport parlamentari de broma. Però malgrat la gestió correcta, malgrat no l’ha deslluït cap gran error, malgrat el barnís d’autoritat que aporta el càrrec, malgrat més de tres anys d’exposició mediàtica, malgrat les palanques d’influència de què ha disposat i malgrat les ocasions que ha tingut per esculpir-se una figura de pes, Pere Aragonès se’n va com si no hagués estat president. Ha estat sorprenent veure que, en un moment tan crític com ha viscut ERC durant les darreres setmanes amb el marronàs triple composat per l’evidència de guerra bruta, la reencarnació mística de l’ego de Junqueras i l’acord per la investidura d’Illa, el president de la Generalitat no ha aparegut ni com l’home fort enmig de la melé ni com el centre de gravetat del món d’ERC, sinó discretet al costat de Marta Rovira, com si no fos ningú, com si només ell hagués de purgar compungit el fracàs electoral. El partit, fins i tot estant escapçat i desdibuixat, sempre ha semblat molt més gran que ell, tot un president. Aragonès no s’ha sabut construir la seva pròpia figura. O potser és que no té la fusta per fer-ho. O potser és que ser molt normal i molt responsable no fa bon màrqueting en la política moderna. Si és això, quina llàstima.