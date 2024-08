A propòsit d’envellir

Badar et permet mirar al teu voltant sense gaires filtres i, de sobte, trobar un tema, o molts temes i diferents motius, per donar-hi un tomb. Aquesta vegada, em plau badar en un àmbit que no és el propi d’aquesta columna, les persones que es dediquen a la política. Tenim molts llocs on mirar, però, per no prendre mal, fixarem la mirada en les eleccions als Estats Units d’Amèrica del Nord; podríem badar en relació amb les eleccions en estats més en sota dels del Nord, però es fa difícil fer-ho en mode badar. Intentaré centrar-me en la polèmica generada pels, fins fa poc, dos protagonistes principals, els dos candidats. La situació ha canviat en les dues últimes setmanes per la retirada d’un d’ells. Fins llavors teníem, pel partit republicà, el Sr. Trump de 78 anys i pel partit demòcrata el Sr. Biden de 81 anys. Tots dos de la tercera edat. Si us plau, s’agrairia que alguna persona digui quan comença i aporti criteris per definir que és la quarta edat, ja fem tard, que cada vegada anem sumant anys a l’esperança de vida i durem més, de com hi arribem, ja són figues d’un altre paner.

Aquí està el tema, en els darrers mesos hem contemplat conductes, el que observem són les conductes, en què un dels candidats, el Sr. Biden, donava senyals que alguna cosa fallava en la capacitat d’expressar-se i, si aquesta dificultat implicava un dèficit anterior, la capacitat d’entendre les situacions, analitzar-les, planificar i executar en funció de la comprensió. Aquí és on volia arribar, malauradament per ell, ha estat exposat i hem pogut observar uns dèficits inicials. Encara que, quedi ben cl+ar, cada persona evoluciona, o no, amb dèficits cognitius de manera individual, no hi ha un patró que faci preveure de com serà l’evolució posterior dels processos cerebrals al llarg dels anys.

Un aspecte a tenir en consideració, és que ningú se’n va a dormir amb plenes facultats mentals i es desperta amb un dèficit cognitiu greu o amb una demència. I un segon aspecte a tenir en compte és que, la persona afectada, no és conscient de la magnitud dels seus dèficits, i de com aquest interfereixen en la seva capacitat de decisió. I això és un problema, no només per la persona, sinó també pel seu entorn, la família, en primer lloc, que sovint justifica i racionalitza les errades i, en el cas d’una persona com un president, del seu grup de treball i staff més proper i la població.

Manegar aquesta situació no és gens fàcil, fa falta una guia, per acompanyar a les persones que tenen dificultats per entendre i fixar nova informació; una oportunitat pels equips assistencials.

El debat públic s’ha centrat en si el Sr. Biden, estava en condicions de ser candidat a les eleccions del proper novembre, llavors ja amb 82 anys, i començar una legislatura de quatre anys el gener de 2025. Políticament, s’ha resolt el cas presentant una altra candidata. Però, a hores d’ara, és plenament capaç d’exercir les funcions de president? I com a metge em demano, com està, i com ho ha viscut tot plegat?