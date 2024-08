Qui mana aquí?

El panorama és el següent. Vivim en un país on ja hi ha data perquè s’investeixi un nou president després d’un pacte que més que un pacte ha semblat un part dels dolorosos, sense epidural ni punyetes, i llarg, molt llarg. Però no se sap si s’acabarà celebrant la sessió d’investidura perquè estem pendents de si torna o no torna de l’exili el president Puigdemont i, per tant, sigui detingut perquè hi ha uns jutges espanyols que es creuen amb el deure diví de salvar la pàtria -la seva- es passen pel folre la llei d’amnistia. Ja no era normal anar a unes eleccions amb candidats a l’exili que ara donem un tomb al guió per fer-ho encara més emocionant. Tot en ordre. Sort n’hi ha que en alguns mitjans ens ofereixen, a part de les últimes hores de la política catalana, notícies que ens distreuen com per exemple la del cronista que ens explica, textualment, que «un vestit de la Leonor de Karl Marc John és una passada de bonic, però més ho és la seva bossa d’estiu». Olé tu. No, això tampoc no és normal. Igual que el fet que una organització que no s’amaga de ser d’extrema dreta, Desokupa, aquella que pregona que en aquest país no hi ha ordre ni concert i que demana que l’exèrcit surti al carrer a no sé què fer, hagi firmat un acord amb un sindicat de la Policia Nacional per impartir formació als agents de l’autoritat. Anem arreglats. Si ara ja ets sospitós per anar amb grenyes o ets més aviat morè, imagina’t si aquesta colla acaba assessorant la policia. No. El que distreu de veritat són els Jocs Olímpics de París. No tinc el costum de mirar mai una prova de salt de trampolí, la triatló, un combat de judo o un partit de waterpolo. Només ho faig cada quatre anys, quan hi ha els Jocs. Sí que procuro veure alguna prova en concret com els 100 metres llisos, però això no té mèrit. El que dèiem: la Leonor i els Jocs Olímpics ens distreuen, o almenys a mi em distreuen -ja veieu que em conformo amb poca cosa- dels afers terrenals que en aquests moments passen pel món com les batalles campals al Regne Unit atiades per l’extrema dreta que odia al diferent; l’explosiva situació a l’Orient Mitjà sense oblidar que a Ucraïna encara hi ha guerra; la verborrea de Trump, que cada cop està més sonat, o la del president de Veneçuela Nicolás Maduro, a qui li he sentit dir que trencarà relacions amb Whatsapp. Doncs endavant, home. Jo només vull viure tranquil. En resum: qui mana aquí?