Quatre carpetes, no sé què de la clau de la caixa i que la llengua és el nervi de la nació. Que ara sí. Que a partir d’ara –amb aquest fabulós preacord– traurem faves d’olla. I que un paio que es va manifestar amb Societat Civil i amb Ciudadanos i que en campanya deia Bajo Llobregat, vetllarà per la nostra llengua. Va, home, va! No us ho creieu ni vosaltres! Heu passat de 33 diputats a 20 gràcies a la vostra excel·lentíssima gestió. Es veu que s’havia d’eixamplar la base allunyant-nos de l’essencialisme identitari i de polítiques per a la tribu, Tardà dixit. Doncs ni bona gestió ni nació. El país se’ns desfà a les mans. I vosaltres tirant endavant polítiques woke i cartells de l’Alzheimer i ninots d’en Junqueras penjats per vosaltres mateixos. I ara ens fareu creure que sabreu fer complir els acords davant dels socialistes? La ineptitud ara es transformarà en solvència? Quina vergonya que ens feu passar. Aquestes línies les vaig escriure abans de la consulta i les vaig desar al calaix. Però ara mateix, després de saber-ne el resultat, segueixo. Sabia que no era fàcil que les bases votessin que no, però mantenia un bri d’esperança. Que els fes una mica d’angúnia d’imaginar-se un paio ultraespanyolista assegut a la cadira que fins ara ha ocupat el president Aragonès i d’haver-li de posar ell mateix la medalla de 133è president de la Generalitat. La nostra estimada institució a mans d’un dels botxins de l’1 d’octubre. Sentia la Marta Rovira amb tota la guarda pretoriana al darrere i no podia evitar de pensar en el fart de riure que es devien estar fent des del sofà de casa en Pedro Sánchez i en Salvador Illa. Professionals enfront d’uns aprenents. Segons Rovira és un sí crític, un sí vigilant. Si no fos perquè és tan greu faria riure. I ja no diguem si mentre s’investeix Illa detenen el president Puigdemont. En comptes de posar de relleu l’incompliment dels jutges en l’aplicació de la llei d’amnistia, la senyora Rovira té la barra de posar-se com a exemple d’arribada al país i de convidar el president Puigdemont a participar de l’agenda política, refer la unitat estratègica i no sé quantes mandangues més. Girar full: això és el que volen els socialistes, els defensors del 155 i tota la colla que no volen la nostra nació lliure. I vosaltres, la direcció actual d’ERC, us n’heu fet còmplices. També voleu girar full. Perquè de fet, l’1 d’octubre no us el vau acabar de creure mai. I no heu pogut pair que l’acte de desobediència més important que hem dut a terme des de 1714 fos liderat per un «convergent». I això que ara a les vostres files n’hi ha més d’un i més de dos, de convergents. Perquè donàveu per fet que a última hora, el president Puigdemont s’hauria tirat enrere. I no: va plantar cara. A Felip VI i a qui fes falta. No us el vau creure perquè vosaltres hauríeu reculat. Com ara.