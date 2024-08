Trobarem a faltar Carrizosa?

Dijous, investidura. O potser no. Potser Carles Puigdemont serà detingut mentre torna i Junts exigirà suspendre el ple. Esquerra ho trobaria lògic. Els Comuns s’hi mostren comprensius. Si la sessió ja ha començat, la discussió s’escenificarà allà mateix, davant les càmeres que la mostraran en directe a tot el país. Bé, a la part de país que l’interessen aquestes coses i no s’estigui torrant a la platja. Tanmateix, com a espectacle, tindria un hàndicap que en reduiria l’interès: l’absència de la gran estrella Carlos Carrizosa. Si l’últim mohicà de Ciudadanos no és a la sala, el president no podrà pronunciar la gran frase: «Per què em demana la paraula, senyor Carrizosa?». La vam escoltar desenes, o potser centenars de vegades quan l’independentisme provava d’afegir el Parlament a l’esforç social i institucional per assolir l’objectiu de la república a còpia de paperassa i manifestacions somrients. Llavors, cada vegada que s’admetia a tràmit una resolució sobiranista, l’infatigable Carrizosa demanava la paraula per advertir que allò anava contra totes les lleis, començant pel mateix reglament de la cambra. N’exigia la retirada, la reconsideració, la reunió de la mesa, el parer dels lletrats, el dictamen del consell consultiu, i anunciava recursos a tots els tribunals disponibles. Encadenant protestes va aconseguir que els debats de les lleis de desconnexió, del 6 al 8 de setembre del 2017, fossin maratonians. La llei «fundacional de la república» es va votar passada la mitjanit. El mític «per què em demana la paraula?» li va ser formulat per diferents presidents, però cap de la manera que ho feia Carme Forcadell en aquelles jornades històriques, quan, sense faltar al respecte, deixava entreveure com n’estava, de cansada, tipa i cuita. S’imaginen què faria Carrizosa si fos al ple d’investidura i es plantegés suspendre’l perquè han detingut Puigdemont? Hi sucaria pa. En la seva absència, qui agafarà la torxa?