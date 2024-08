Bus barat com a Perpinyà

Estació d’autobusos de la Seu d’Urgell. Els autocars arriben i marxen cap a móns diversos. Hi ha passatgers que van a Andorra, a treballar majoritàriament. Altres agafen la ruta cap a Barcelona i altres cap a Lleida en sentits oposats. Un altre grup agafa un vehicle petit per anar cap a Puigcerdà o si més no cap als municipis cerdans de la demarcació de LLeida, sobre els quals la Seu també hi exerceix un rol de capital econòmica. A la finestreta el viatger comú compra un abonament de deu viatges de la companyia Alsina Graells. Compra un abonament de dues zones entre la Seu i Prullans i en paga uns dotze euros, dels quals dos son per costejar la targeta física i la resta per deu trajectes. Cada viatge li costa 0,84 euros. Fins a Prullans, el trajecte es fa amb parada a Marinet en un temps de menys de mitja hora molt còmoda. Durant molts anys el Pirineu ha criticat la diferència de criteris pel que fa a la mobilitat que es podia observar en la comparació amb, per exemple, l’Alta Cerdanya. Un veí de Cerdanya que vol viatjar a Perpinyà o Tolosa de Llenguadoc, paga des de fa molts anys una tarifa única d’un euro. Amb aquest import simbòlic impulsat sota l’eslògan «Bus a un euro» les administracions públiques han fomenten l’ús del transport. Pel mateix trajecte d’unes dures hores fins a Barcelona o Lleida, el cerdà ha hagut de pagar fins ara més de vint euros. Amb les noves tarifes d’abonaments que han entrat en funcionament els últims anys la crítica del pirinenc ja no és vàlida. De la mateixa manera que el veí de Prullans paga 0,84 euros pel trajecte des de la Seu, el viatge a Barcelona des de la Cerdanya costa amb els abonaments al voltant dels cinc euros en funció de la parada de sortida. Des de la vall es poden agafar les dues línies, la que ve de la Seu amb parades a la ruta de Martinet i Bellver o la que ve de Puigcerdà, amb parades a la ruta per Alp i el túnel del Cadí. És cert que hi ha poques freqüències comparades amb les que surten de Berga, però el preu ara és imbatible. Tan sols els peatges i les zones blaves de les ciutats ja costen més que el bitllet del transport públic per carretera. L’exemple dels joves cerdans que cada setmana pugen i baixen a les ciutats per estudiar amb la targeta T-10 pirinenca a la butxaca anirà fent exemple amb els de més edat acostumats al vehicle privat. Segur. Una altra cosa és el tren. Aquí hi ha encara molta feina a fer.