Florència, ciutat europea de l’art

Al segle XIV Florència és una de les ciutats més riques gràcies a les activitats bancàries de famílies com els Mèdici, Pazzi, Peruzzi, que finançaven les campanyes bèl·liques dels Papes i dels reis europeus, amb substanciosos interessos. Creix una nova classe burgesa que intervé en els assumptes ciutadans. Sorgeixen l’humanisme del poeta Petrarca que redescobreix el passat de l’antiguitat clàssica; l’arquitecte Brunelleschi, amb la perspectiva matemàtica, conegut per la cúpula del Duomo el 1434; els frescos pictòrics de Masaccio, com escultor, Donatello, un dels protagonistes del Renaixement i com a teòric Alberti, renovador de la façana de l’església de Santa Maria Novella. Les portes nord i del Paradís del Baptisteri són obres mestres del primer Renaixement, de Ghiberti. El campanar de 85 metres va ser projectat per Giotto. La catedral de Santa Maria del Fiore va ser un projecte d’Arnolfo, com també el Palau Vell, símbol del període comunal de la ciutat. Els edificis del govern defensaven el poder i estaven estructurats com castells, amb còpies d’escultures al carrer. El David de Miquel Àngel hi va estar exposat i avui és a la Galeria de l’Acadèmia. Els Mèdici eren uns grans mecenes i patrons de les arts, que volien que les obres fossin presents arreu. Gràcies a l’art mostraven el seu prestigi i van ser la principal referència europea. Dins la plaça de la Senyoria, hi ha la Llonja dels Lanzi, un museu a l’aire lliure, amb estàtues romanes i obres com El rapte de les Sabines, el Perseo de Cellini o la font de la plaça amb l’estàtua de Neptú.

La Galeria dels Uffizi va ser construïda per Giorgio Vasari el 1560 per encàrrec dels Mèdici, per acollir l’administració de l’estat florentí. Forma com una plaça allargada entre dues ales amb pòrtics de l’edifici que es comunica per una àmplia arcada. El 1565 va construir un llarg corredor que uneix el Palau Vell amb els Uffizi, travessa el riu Arno pel Pont Vell i arriba fins al Palau Pitti. Al capdamunt de l’edifici va servir de magatzem on s’exposaven les d’obres d’art. Més tard, s’hi van afegir escultures dels personatges més rellevants de la història de Florència. A l’interior, les sales principals són la dels lliris i el saló dels Cinc-cents. Els Uffizi alberguen algunes de les millors pintures mundials de l’època medieval, i obres de l’Escola de Siena que agradaven molt a les classes altes de la societat. De les sales del Renaixement, destaquen els retrats de Battista Sforza i Frederic de Montefeltro realitzats per Piero della Francesca. La sala 8 dedicada a Filippo Lippi, amb la coneguda Verge amb el Nen. Dues, al pintor renaixentista Sandro Botticelli, amb obres mestres com El naixement de Venus i l’Al·legoria de la Primavera. Una altra de les obres mestres del Palau és L’Anunciació, de Leonardo da Vinci. Rafael amb taller propi, va fer el retrat del Papa Lleó X i el seu autoretrat. Del XVII cal remarcar l’obra del pintor Caravaggio. El 1737, Anna Maria Ludovica, va donar els Uffizi a Florència.

De l’església franciscana de la Santa Creu, amb arcs gòtics i estructures monumentals, destaquen les tombes del XVI, de Miquel Àngel Buonarroti, Galileu o del poeta Alfieri. Amb el temps es va convertint en un panteó dels italians importants. Al XIX quan Itàlia ja és una nació es reforça aquesta funció. Entre els monuments hi ha els de Ghiberti, Maquiavelo o Rossini. A l’interior del temple, observem l’Anunciació de Donatello. Al fons, les capelles Peruzzi i Bardi, amb frescos de Giotto. La dels Pazzi és considerada una de les millors creacions de Brunelleschi.