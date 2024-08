L’impacte d’un grapat de marginals

Un grup de persones consumidores d’alcohol i socialment marginals ocupen des de fa molt temps, amb certes variacions en el temps i en l’espai, el rovell de Manresa, entre Sant Domènec i la Reforma, i deterioren greument l’ambient, la convivència i la imatge de la ciutat amb actituds incíviques que, sovint, arriben a l’agressivitat. Sant Domènec (i el seu annex, la plaça Fius i Palà) reuneix molts immigrants, però cal no confondre’s, la seva actitud no té res a veure amb el seu origen i en el grup també hi ha espanyols. Una desena hi són moltes hores del dia i un parell hi tenen un paper de lideratge. Reincideixen en insultar, increpar i embrutar (de vegades, també intenten algun robatori) de manera que creen un ambient dissuasori per als ciutadans que hi han de poder passejar còmodament. Això perjudica greument el Centre Històric, que tanta ajuda necessita per recuperar-se del seu declivi, i els botiguers que hi donen vida, que temen amb raó per l’afluència de vianants. És una situació que té causes profundes i que necessita solucions socials complexes, però els ciutadans no poden esperar eternament que la solucions complexes resolguin un problema que és insostenible i intolerable ara i aquí. Ja fa massa que dura i Manresa en va plena. L’Ajuntament ha de reaccionar i fer molt més del que fa. Un grapat de marginals no pot fer tan mal a tota una ciutat. No es pot permetre.