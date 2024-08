Si Manresa tingués riu

Els dies d’estiu en què Manresa esdevé un forn irrespirable circular en moto converteix la teva pell exposada a l’aire en un termòmetre que va detectant directament les variacions de temperatura al llarg i ample de la ciutat. El canvis no són tan perceptibles durant el dia, quan el sol iguala tot el braser, però de nit els canvis de latitud i de latitud creen microclimes diferents. A l’àrea central de la ciutat no hi ha diferències perquè és una paella inclinada cap al sud per fer més eficient l’acció dels rajos solars i accelerar la cocció d’ous ferrats: la torrefacció és solidària, universal, democràtica i comunista. En canvi, en les perifèries la cosa canvia. A mesura que es va pujant cap al nord els pèls dels braços van notant que l’aire es va refrescant, i quan baixes cap al riu per Sant Pau o per Francesc Moragues es produeix un miracle. La llera del Cardener és un altre món. La temperatura es desploma i, de cop, quan dones gas per sota de la Seu, se’t fica per la camisa una brisa fresca i sensual que sembla acabada de treure de la nevera. Hummm. No sembla Manresa. Entre altres coses, perquè no hi ha manresans. És el millor lloc de la ciutat, però no hi ha ningú. Quina paradoxa: vuitanta mil persones s’ofeguen en un forn mentre a la gran avinguda frigorífica només hi ha ànecs. O sigui que als defectes de fabricació de la ciutat s’hi ha d’afegir que ni tan sols no té el riu al mig, on toca, on seria un canal de refrigeració per a milers de persones que hi viurien a prop i on es muntarien terrassetes per gaudir de la fresca . Això sí: per tal que aquest gaudi fos efectiu caldria que les autoritats haguessin eliminat les pudors que, periòdicament, afecten dos punts del Passeig del Riu. Si no fos així, encara hi sortiríem perdent. Tal i com està la moral ciutadana, només ens faltaria que la conversa manresana d’ascensor no fos com va avui la calor sinó com va avui la pudor.