Massa gent i poques llars

La població creix i en cada llar viuen menys persones, ara ja només 2,5 de mitjana. Segons el Banc d’Espanya fan falta 600.000 nous habitatges en l’estat per a cobrir la demanda, però només es construeixen 90.000 cada any. I, quan hi ha més demanda que oferta, els preus pugen. No és d’estranyar, doncs, que l’accés a l’habitatge generi cada vegada més malestar social i un gran maldecap polític.

Aquesta falta d’oferta d’habitatge ha afectat sobretot els preus del lloguer, que s’han fet inaccessibles per a un percentatge important de la població que no vol (o no pot) comprar un pis. Simplificant un tema molt complex, per a millorar l’oferta de pisos de lloguer a llarg termini faria falta que es complissin els següents requisits: primer, és necessari que sigui una activitat econòmica profitosa per als propietaris; segon, es necessiten més habitatges.

Comencem pel primer: la viabilitat econòmica de l’activitat. Del llistat de mesures polítiques que s’estan prenent per a alleujar la situació, la que genera més debat és la limitació dels preus del lloguer, que està distorsionant el funcionament del mercat immobiliari. Per als arrendadors, els incentius econòmics per a tenir i mantenir en bones condicions un pis de lloguer a llarg termini han quedat minvades. A més, les garanties ampliades que s’ofereixen als inquilins augmenten el risc d’impagaments i de quedar-se encallats en processos legals. La conseqüència d’això és una disminució de l’oferta de pisos de lloguer, sobretot en les grans ciutats, tal com ja comencen a mostrar els informes elaborats amb dades extretes de portals immobiliaris. També es constata un desplaçament de pisos de lloguer a llarg termini cap a la temporalitat o cap a usos turístics. Davant aquesta situació, la resposta de l’estat sembla que serà la justificació documental de la temporalitat per a evitar frau. Una mesura que pot ajudar al fet que s’apliqui millor la llei, però que afegeix més barreres als arrendadors per un benefici petit. També es proposa un major control dels pisos d’ús turístics, que ja és un requeriment de la Unió Europea.

La segona condició és que hi hagi més habitatge disponible. A pesar que enguany s’ha registrat un repunt important en la construcció de nou habitatge (un 40% de nous visats respecte al 2023), durant molts anys ha estat sota mínims. Això encara són les conseqüències de la bombolla immobiliària de 2008, que va destruir dos terços de les empreses que es dedicaven a això, i de dificultats que es van anar acumulant en anys posteriors que tampoc van fer fàcil remuntar el sector. La falta de terrenys en zones urbanes, que són les més demandades, l’increment dels preus dels materials, i els retards en el subministrament derivats de la guerra d’Ucraïna. I, per a acabar-ho de rematar, les noves normatives de sostenibilitat mediambiental, necessàries, però un escull més al cap i a la fi. Simplement, costava fer quadrar els números. Aquesta situació també es va reflectir en el sector públic, amb centenars de licitacions d’obres que van quedar desertes per aquests mateixos motius. Si la tendència a la nova construcció d’habitatge es manté, es podria anar canviant la situació, però només a mig-llarg termini perquè les cases no es poden construir per la teulada.

Per a ampliar el parc d’habitatge disponible, també podria ajudar que es posin al mercat de lloguer els pisos que estan buits, que s’estima en més de 400.000 a Catalunya. La possible aplicació de càrrecs fiscals sobre pisos desocupats de manera permanent i que preveu la Llei d’Habitatge podria ser un incentiu. També cal parar esment en els edificis que van quedar empantanats durant la crisi immobiliària. Sí, encara hi ha. I ara no poden acabar-se perquè són fills d’un altre context normatiu.

Per a les persones econòmicament més vulnerables, convé tenir un parc d’habitatges de lloguer social, ja siguin gestionades per l’estat o bé amb una col·laboració públic-privada, per a equiparar-nos a estàndards europeus. Tard o d’hora, aquestes mesures aniran caient pel seu propi pes. En les condicions actuals, els afortunats que trobin un lloguer assequible no seran suficients perquè l’habitatge deixi de ser un problema social de primer nivell.