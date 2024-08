Si es fa realitat, la imatge dels Mossos d’Esquadra detenint Carles Puigdemont per lliurar-lo a Pablo Llarena dirà més que qualsevol anàlisi acadèmica sobre el resultat final del que anomenem Procés, el qual, com tot en aquesta vida, va tenir una pujada i ha tingut una baixada. La pujada va assolir al punt més alt l’octubre del 2017, però no va tenir prou força per superar la coalició d’adversaris disposats a impedir-li fer el cim de la independència. Una tempesta furiosa d’elements congriats el va estimbar muntanya avall, amb danys personals i polítics considerables. El moviment va esberlar-se, dividit entre els qui s’entossudien en tornar-hi de seguida i els qui proposaven una llarga pausa de convalescència i recuperació. El pas del temps no ha tancat l’esquerda, sinó que l’ha fet més fonda a cops de retrets i desqualificacions, i avui exhibir una estelada no allibera ningú de l’acusació de botifler. Ni tant sols haver tastat la presó és suficient per esquivar els processos inquisitorials. Ara el líder dels uns es disposa a ser detingut en un gest que destorba l’estratègia pactista dels altres, i podrien ser els Mossos dirigits per un Govern d’aquests altres els que li diguin «molt honorable senyor, li preguem que ens acompanyi». Tots els governs catalans han insistit que els Mossos són i han de ser policia judicial, i a Catalunya actua i mana la Justícia espanyola; si un magistrat del Suprem els ordena detenir, ells detenen l’expresident i el papa de Roma si fa falta. I un cop detingut, lliurat i potser empresonat, què més ha de passar? No hi ha dubte que serà un revulsiu, però amb quines conseqüències? Provocarà un gran alçament nacional, multitudinari, una força irresistible que finalment derroti l’Estat? O serà com la ironia de Karl Marx sobre els grans fets històrics, que «la primera vegada succeeixen com a tragèdia i la segona coma a farsa»? «Ritorna vincitor», canta l’Aida verdiana. Puigdemont retorna. Vencedor?