Amb tres segles de Kant

Fa just 300 anys que a la ciutat de Könisgberg (Prússia) va néixer l’eminent filòsof Immanuel Kant (1724-1804), un savi que deixà una empremta molt decisiva en la història intel·lectual i científica del món.

Fou fill d’un matrimoni burgès i pietista. El 1740 entrà a la universitat de Könisgberg on es formà en filosofia, teologia, física i matemàtica i on el professor Knutzen, l’introduí al racionalisme i a les ciències naturals, en especial la mecànica de Newton. Després d’alguns anys es reincorporà a la mateixa universitat com a brillant professor on romangué quasi fins a la mort als 80 anys. Del conjunt d’obres seves, les més influents i decisives són «Crítica de la raó pura» (1781) i «Crítica del judici» (1790).

No oblidem que, a mig segle XVIII, la filosofia europea es trobava dividida en dues escoles ben enfrontades i incapaces d’encertar el pensament científic.

Una d’elles, la continental o racionalista, amb Leibniz i Wolff, posava la raó com a font de tota certesa. Per contra, la britànica o empirista, amb Locke i Berkeley, estimava que el camí de la veritat era l’experiència.

I fou precisament Kant qui trobà el punt equidistant i conciliador entre ambdues escoles, partint de la base de la certesa mostrada en ciències com matemàtiques i física. I subratlla que en el coneixement cal veure-hi dos elements essencials: a) La matèria exterior, cosa a conèixer que ens mostra la complexa experiència; b) El ser humà, coneixedor de la cosa, que l’analitza, ordena i estructura.

Parteix de la base que hi ha dues classes de judicis o proposicions: a) Els analítics «a priori», en els que el predicat està inclòs en el subjecte i no permeten descobrir res nou; b) I els sintètics «a priori» que es funden en l’experiència, però que necessiten un tractament «a priori» humà, que les faci universals.

I des d’aquí fou com Kant es proposà resoldre el problema afirmant que la ment ha de crear judicis sintètics, basats en l’experiència, però que serà el ser humà cognoscent qui els crea amb dues formes mentals innates o «a priori» que són les sensibilitats de l’espai i del temps, sense que donin sentit els coneixements matemàtics o científics.

I a banda d’això, aquestes dues sensibilitats les enriqueix «a priori» el ser humà amb les més altes categories mentals com són la quantitat, qualitat, modalitat, relació i, sobretot, la causa-efecte que permeten crear els denominats «judicis sintètics a priori» que fan possible avançar el coneixement científic.

Aquests profunds raonaments del famós filòsof universal contribuïren directament a la unificació científica occidental i a què, en amplis cercles, recorden sovint Kant com «el segon Copèrnic», descobridor de l’heliocentrisme.

I cal també una indispensable i posterior precisió històrica. Fou l’any 1946, com a conseqüència de la definitiva ocupació soviètica de la part oriental de Prússia, inclosa la mateixa ciutat de Könisgberg que, intensament bombardejada, s’ordenà exiliar-ne tota la població de parla alemanya que hi restava, repoblant-la de ciutadans russos. A banda d’això, fou canviat el nom del municipi, que passà a ser el de Kaliningrad que avui ostenta.

De quasi ignominiós cal qualificar el tractament que el govern soviètic ha inferit a la memòria del gran filòsof europeu. Entre els alts polítics russos, ha estat vergonyós que fins se l’hagi arribat a qualificar de «traïdor» sense cap raó històrica que ho avali. Fins al govern rebutja les peticions ciutadanes de batejar amb el nom de Kant l’aeroport internacional de la ciutat, atès que en fou ell el personatge històric més rellevant.

Discretament acceptable ha estat la restauració del sepulcre del filòsof, amb monument proper que mostra la foto que, val a dir, sovint cal netejar de salvatges pintades.

En definitiva, l’antieuropeisme rus continua vigent. Per a nosaltres, europeus culturalment parlant, no costa gens imaginar que un col·loqui acadèmic comparant per exemple Kant amb Marx resultaria enriquidor. Temo que per al tal Vladimir Putin, resultés insuportable.