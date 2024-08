El dia d’Illa,i també de Puigdemont

L’aparició i desaparició de Carles Puigdemont va eclipsar inevitablement el fet importantíssim que ahir Salvador Illa va ser nomenat 133è president de la Generalitat, la persona que governarà aquest país durant els propers anys i que, per tant, tindrà una influència crucial en les vides de tots els ciutadans. Mirant una mica endavant, la notícia més rellevant del dia és aquesta, o i més si es té en compte que, amb la investidura d’un socialista, es tanca un període de majories independentistes i se n’obre un altre que comença amb un pacte entre PSC i ERC que caldrà veure si es compleix: la sortida de Catalunya del règim comú del finançament de les comunitats autònomes per tal que disposi d’una sobirania fiscal que seria un gran pas endavant en termes d’autogovern.

Però l’aparició i desaparició de Puigdemont en un dia tan important no és només un element truculent fruit de les decisions d’una persona. És l’expressió que hi ha un conflicte molt viu entre Catalunya i Espanya que no està resolt, i que ni tan sols no es pacifica perquè a la cúpula judicial espanyola i a l’stablishment espanyol en general hi ha una resistència tan ferotge que s’arriba a justificar que passin coses tan inconcebibles com que els jutges es neguin a aplicar lleis aprovades per majories democràtiques. Illa és el futur, però sense Puigdemont el quadre no està complet.