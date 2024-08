El setembre del 1990 agafava per primer cop un avió. Volava a Dublín i el preu del bitllet era l’equivalent d’ara a 300 euros (50.000 pessetes de llavors), un autèntic dispendi quan pujar a una aerolínia no era com pujar a l’autobús. Els viatges per aire eren cars, havies d’anar a una agència si volies contractar un vol i el low-cost no existia ni de conya. A Dublín, quan encara no tens 20 anys i no et sobra ni un duro (abans) ni un euro (ara), el primer que fas és buscar on pots menjar barat. I menjar barat, llavors sobretot, era sinònim de McDonald’s. La cadena estatunidenca la podies trobar abans del canvi de mil·lenni a Barcelona, a les capitals o ciutats grans i sempre situada en els llocs més cèntrics de les urbs. La Plaça Catalunya de Barcelona o O’Connell Street de Dublín, la principal artèria de la capital irlandesa. Allí menjàvem i no ens semblava barat però vam acabar coincidint que, al capdavall, era el més econòmic fins i tot que anar al súper. Aquell setembre de 1990 en un McDonald’s dublinès, entre hamburgueses i patates fregides, pensar que la cadena podria obrir una franquícia a Manresa era... impensable. Això només passava a les grans capitals. Però el món canviava, el mur de Berlín ja era història i als anys noranta tot semblava possible. Jo, però, estava convençuda que veure un McDonald’s a Manresa era poc menys que impossible. Una broma d’extraterrestres, un pel·lícula de ciència-ficció. I així ho vam comentar després de l’hamburguesa, les patates fregides i la coca-cola mentre ens dirigíem a un dels pubs del mateix carrer. Recordo que, ja assegudes amb una pinta, la frase va ser: «T’imagines un McDonald’s al Passeig?» I brindis per la primera bajanada de la nit.

El primer establiment que la cadena va obrir a Manresa va ser al passeig de Pere III el 1994, quatre anys després d’aquella conversa a Dublín que em va acabar de convèncer que millor tancava la boca i no em dedicava a fer prediccions ni del temps d’ahir. Des del 2003 que el McDonald’s al Passeig ja no hi és però pots endrapar un Big Mac als Trullols o a l’Avinguda Universitària. I a pràcticament a qualsevol ciutat mitjana d’arreu del món. McDonald’s és un d’aquests símbols de la globalització que es va anar escampant a comerços i locals com una taca d’oli durant les últimes dècades i que va canviar singularitat per homogeneïtat . Ara volem singularitat i si pot ser de quilòmetre zero. Però algú té cap dubte de les cues que es farien si aterrés un Starbucks?