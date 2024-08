Molt Honorable President Salvador Illa Roca, teniu molta feina pel davant, el país ha quedat una mica desmarxat de tantes jornades històriques i tants embats a l’Estat. He de confessar que m’agrada més l’acord signat amb Esquerra que el signat amb els comuns. Mentre el primer és una esperança de futur, el segon és una repetició del vell discurs de la suposada esquerra de l’esquerra que com ha quedat demostrat no porta enlloc.

President, vós i el vostre equip tindreu molta feina, primer per posar en ordre el país, i segon a fer realitat els acords. Entenc que el primer que fareu com a govern és aprovar el pressupost del 2024 i portar-lo al parlament per poder fer front a les necessitats més imperioses. Posar en ordre la casa no serà fàcil, tenim departaments i empreses públiques que no tenen clar quin és el seu paper, caldrà fer entendre als quadres entremitjos de l’organització que del que es tracta és de governar, no de ser activistes d’una revolució imaginària que porta al no-res.

M’atreveixo a demanar-li a vós dues coses, que a TV3 donin el temps a Catalunya, atès que a ses Illes i al País Valencià ja tenen televisió pròpia i segon, aquesta ja és més complexa, que feu els canvis pertinents perquè a l’Agència Catalana de l’Aigua no tingui al banc 700 milions dels nostres impostos, mentre manquen tantes infraestructures de l’aigua per fer. Si no saben per on començar, els proposo de resoldre el subministrament en alta a Vacarisses, que portem dos anys amb restriccions i tot apunta que si no s’hi posa remei continuarem així molts anys.

En referència en fer efectiu l’acord, només en l’apartat de finançament s’han de canviar tres lleis, una d’elles Orgàniques, a part dels canvis administratius i de gestió que suposa. Al Congrés de Diputats a hores d’ara no hi ha majoria suficient per als canvis legislatius, per tant, caldrà fer molta pedagogia. El nacionalisme espanyol de matriu castellana el viu com un Robin Hood a l’inrevés i se’ls haurà de fer veure que no és cert. La solidaritat no pot ser il·limitada ni en la quantitat ni en el temps. Els diferents diputats que representen els nacionalismes perifèrics només se’ls podrà convèncer amb més aportacions de l’Estat i aquesta negociació no serà fàcil. Per altre costat, l’alta complexitat tècnica a què us enfronteu caldrà trobar solucions molt imaginatives per fer-ho realitat. Per aquests dos motius se’m fa molt difícil de creure que en el primer semestre del 2025 es puguin concretar els acords per fer-ho efectiu.

P.D. Se suposa que un com aquest hauria de ser l’article d’aquesta setmana, però tot apunta que Junts que no respecta els resultats que van dictar els ciutadans, té interès a boicotejar el Ple d’investidura i una vegada més en Puigdemont i els seus muntaran una performance per atreure l’atenció mediàtica i impedir la normalitat institucional. Sigui com sigui serà qüestió d’hores que Illa sigui Molt Honorable president i Puigdemont passi a la paperera de la història.