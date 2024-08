Què pensem ara de Puigdemont?

Hi ha antropòlegs que asseguren que el que ens diferencia de les altres espècies de primats és que una mutació cerebral fruit de l’evolució ens ha portat a intentar trobar sentit a la vida, a la mort i a tot el que passa, i aquest impuls ens ha fet desenvolupar simultàniament dues coses: la necessitat de narrar i el llenguatge per fer-ho. Els humans no podem posar el cervell en pausa quan alguna cosa ens interroga o ens inquieta, i ens muntem automàticament una història per explicar tot el que no entenem. Si aquesta teoria necessitava una demostració, ahir Puigdemont la va oferir a tota la comunitat científica. Ahir al matí, durant les hores més trepidants de la seva aventura, parlessis amb qui parlessis tothom tenia una teoria: el fabulador que portem a dins des que especulàvem al voltant del foc a les cavernes va esclatar en tots i cadascú de nosaltres, i per Déu que no ens quedàvem curts: qui no afirmava que Puigdemont estava amagat a les clavegueres i apareixeria al costat de Salvador Illa donava per segur que l’havien deixat fugir a canvi de vots futurs a Madrid, o que hi havia hagut una traïció entre policies, o amenaces de revelació de secrets, o una cadena de suborns, o una intervenció del Mago Pop. Puigdemont és la terra promesa dels cunyats. I mentre no sapiguem alguna cosa més, el 130è president ens evocarà des del fugitiu Doctor Kimble fins a Bonnie & Clyde passant per Thelma & Louise, i ens recordarà una mica menys a Tarradellas i una mica més a Snowden i Assange. Però tota aquesta narrativa no aconseguirà resoldre les preguntes incòmodes que es fan molts ciutadans que n’han estat seguidors o, com a mínim, simpatitzants, i que tard o d’hora hauran de contestar: «què hem de pensar ara de Puigdemont? Ens agrada el que ha fet? Com ens deixa? És bo per a la causa? Per a quina?» Milers de persones busquen respostes a aquestes preguntes i els costa trobar-les. Hauran d’esperar que acabi la pel·lícula.