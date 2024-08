El «puto amo» i el guanyador del partit

L’any 2011 Pep Guardiola entrenava el Barça i José Mourinho el Real Madrid. El portuguès, fidel al seu estil, no parava de fer declaracions provocadores per intentar desestabilitzar el Barça i el seu tècnic, fins que aquest se’n va atipar i va fer el discurs del «puto amo»: «Demà ens enfrontarem al camp. La Champions de fora del camp ja l’ha guanyat, l’hi regalo. En aquesta sala [de premsa], ell és el puto amo, el més llest del món. No hi vull competir ni un instant». O sigui: ves cantant que nosaltres respondrem jugant. I jugant el Barça va guanyar al Bernabeu per 0-2 (gols de Messi), va eliminar els madridistes i al cap d’unes setmanes conqueria la Champions a Wembley. Els anys següents Mourinho va continuar sent el «puto amo» de les rodes de premsa, mentre Guardiola entrava a l’Olimp dels entrenadors llegendaris.

Ahir Carles Puigdemont va ser l’amo de l’escena i va deixar tothom amb la boca oberta. Va executar la maniobra clàssica dels il·lusionistes, que consisteix en atraure les mirades cap a la ma dreta mentre el truc es fa amb la ma esquerra. Mossos i manifestants el buscaven a la comitiva de diputats quan ell ja havia marxat, literalment, per la porta del darrera. Bravo. Aplaudiments. Pam i pipa a la policia catalana i a la judicatura espanyola. Si el fet de tornar ja el convertia en l’home de la jornada, aquest número d’escapisme el va consagrar com el «puto amo» de l’espectacle. I també li va donar punts perquè a les comissaries dels Mossos hi hagi dianes de dards amb la seva fotografia.

Mentrestant, l’avorridíssim Salvador Illa demanava la confiança del Parlament. Fins i tot dins de l’hemicicle, pocs estaven pendents del seu discurs sense novetats. Però a quarts de vuit del vespre, en acabar el recompte de vots, havia aconseguit l’objectiu de convertir-se en president de la Generalitat, amb tot el poder que això significa. Potser no domina els cops d’efecte com una estrella dels escenaris, però dirigirà el teatre.