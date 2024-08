També Patufeta, Thumbelina, Polzeta o Pulgaricta, pels que ja tenim una edat i llegíem els contes clàssics de Hans Cristian Andersen en castellà, m’ha vingut al cap arran del naixement de la meva neta Martina. Petita, menuda, però com la Ditona del conte, amb grans reptes, pel que fa al present immediat que ja viu apassionadament, com pel futur que li espera.

Andersen va escriure el conte el 1835 i presenta la lluita continua de la nena menuda per fugir de pretendents que si volen casar per la seva bellesa fins que finalment troba un príncep de la seva mida, que és un esperit de les flors i fill de les fades. Una al·legoria del segle XIX que avui podem interpretar com la llibertat de la dona a decidir, no sense patiment, un repte assolit amb l’ajuda de l’amistat.

Ditona és també el títol d’un llibre excepcional escrit el 2012 per matemàtic i filòsof francès Michel Serres (1930-2019) on explica que Ditona és una generació nova, la de les dones de menys de 30 anys, nascuda quan ell escriu el llibre després de 1982, amb l’adveniment de la tecnologia digital, que juguen amb el seu smartphone manejant els polzes –d’aquí ve el nom– amb habilitat esbalaïdora.

Serres les coneix bé, per diferents raons: era pare de quatre fills, onze nets i sis besnets; va ser professor durant gairebé tota la vida; i des de 1982 va ser professor a Stanford, al mig del Silicon Valley, on va entrar de ple en el món de les noves tecnologies. A les aules ha visualitzat el triomf de les dones, més serioses, més professionals i més aplicades que els homes; ha vist com augmentaven en nombre i ja dominen en el món del dret, medicina, cultura...

Explica Serres que les Ditones tenen el món literalment a la mà: tot el seu saber és en un telèfon intel·ligent; amb el seu GPS recorren el planeta, amb Wikipedia atresora el coneixement de la humanitat, gràcies a la seva agenda es comunica amb els seus amics siguin on siguin. La seva connectivitat produeix comunitats, associacions, maneres d’estar junts que abans eren imprevisibles. Ditona és la immediatesa i té una experiència del temps present que ningú havia tingut abans.

Ditona és fruit d’un món en mutació, que està mutant encara més ràpidament. Serres es pregunta quin serà el paper d’aquestes Ditones en el camp de la política i de quina manera transformaran un món controlat econòmicament i governat ara per dirigents prostàtics – i per unes poques dones menopàusiques com Ursula von der Leyen (1958) o Christine Lagarde (1956) –.

Certament la meva neta ja no és Ditona. És d’una nova generació fruit de la mutació de les Ditones.