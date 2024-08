Estiu (3) / Xavier Serrano

No sé per quina raó visc aquí si cada estiu en fujo i vaig a parar a un llit que no és el meu, i bec una aigua que no sé on neix i faig veure que sóc una altra. Em moc entre dos llocs. Aquí i allà. Dos punts allunyats o propers, tant fa la distància mentre estiguin separats. En soc una i jugo a ser-ne dues. L’aparent i l’autèntica. Dual, contradictòria, dubtosa. Una dona d’estiu i una dona per a la resta de l’any. Faig maletes i hi poso la roba que habitualment no porto; pertany al món que cerco i no al que deixo. Malgrat el risc i la sostenibilitat, pujo al cotxe i marxo. No he estat mai tan lliure ni tant feliç com anant en cotxe. Al seient del darrere, al seient del copilot, portant el volant. De petita, d’adolescent, de gran. El cotxe m’ha dut lluny, sempre lluny.

Vaig aprendre a mirar a través d’una finestra del vehicle familiar sense cinturons de seguretat. Em van regalar hores de carretera i res a fer. Tot passava a fora. Els arbres alts, els senyals que anunciaven revolts i que jo aprenia a reconèixer, els pobles que havia sentit anomenar i que gràcies a passar-hi ja sabia com eren, sobretot, si ens hi aturàvem a esmorzar o a estirar les cames. Quan repreníem la marxa, tenia una impressió del poble, si era bonic o lleig, si era conegut per la fàbrica de galetes o de llonganisses, si tenia riu, si hi viuria algun dia. Però el viatge no només era paisatge, també era vida dins d’un habitacle reduït. El mateix alè, el mateix aire. Hi ha famílies que es fan dins d’un cotxe. Els espais reduïts, si no ofeguen, cohesionen. Dorms, escoltes música, no dius res o comparteixes un pensament reprimit, decideixes què faràs demà o d’aquí deu anys, t’atures a qualsevol lloc i t’hi quedes uns dies o te’ns vas d’immediat. Viatjar és un joc de rol en el qual has d’assumir riscos, allitar-te amb una coixinera equivocada, deixar-te fascinar per individus més artistes i artesans que tu, menjar sense fer preguntes, patir un incident. A mi m’agrada parar a les estacions de servei, llocs inhòspits i impersonals, sala d’espera d’anades i vingudes, on tothom té una història.

Si no vas mai on no t’esperen, no saps què tens al lloc on pertanys i et perds la sensació de posar la clau al pany i entrar a casa després de dies de ser fora. I fixar-te en les parets, les finestres, la taula i les cadires, els llibres que has llegit i les plantes pansides. I tornar-te a enamorar del lloc que t’acull i que et lliga. Respirar a fons, reconèixer el soroll de la nevera, tenir la certesa que tot era millor del que pensaves. I continuar el camí on l’havies deixat.

El cotxe t’ajuda a fugir i et torna de la fugida.