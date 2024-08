Fado al turista

Una de las calles de Lisboa (Portugal) / SHUTTERSTOCK

Vaig visitar Lisboa per primera vegada essent nen, l’estiu del 88. Dues setmanes després, va cremar el Chiado i part de la Baixa. Com el gran terratrèmol del Set-cents, potser aquest foc de causes encara desconegudes als magatzems Grandella fos el punt d’inflexió cap a l’urbs moderna i vibrant que Lisboa és avui. Les desgràcies de vegades amaguen benediccions que afloren després del dol. Vaig tornar-hi fa uns dies. Avui no és el foc qui l’amenaça, sinó la massificació. Primer de tot cal dir que no soc un d’aquells embogits antituristes que pinten «Guiri go home» a les parets com si això fos la Revolució cultural de Mao, ni els que disparen amb pistoles d’aigua als nostres hostes perquè se’n vagin, per molt que no gaudeixi la perversió estètica de veure gent envermellida per tot arreu en pantalons curts i sandàlies. Però tampoc m’agrada veure plantes de cicle combinat al camp, i entenc que són necessàries per no viure com els amish, en feliç expressió de Macron. Sigui com sigui, sembla clar que el model se’ns n’ha anat de les mans. El so més característic de Lisboa avui dia no és el fado, ni el silenci, ni el grinyol del tramvia en aquestes costes costerudes com el Tourmalet, ni les animades converses entre comares als barris populars. La musiqueta urbana d’aquesta Lisboa contemporània és el sotragueig incessant de les rodetes de les maletes dels turistes sobre l’empedrat, hordes d’ells buscant el seu apartament de lloguer, mòbil en mà. Les rues estan preses per famílies nòrdiques i parelles de saudites acabats de casar, per indis que avui són classe mitjana gràcies a Modi i noietes de Chamberí que diuen «bro», feliços per ser part d’una gresca urbana una mica desmanegada, una romeria Erasmus per no se sap ben bé quin sant. En aquest formigueig incessant entre paratges d’Instagram, els dealers ofereixen la seva merca amb sorprenent liberalitat, mentre atrapa-turistes situats a les portes dels restaurants ens insisteixen, menys audaços, que provem la seva, a la brasa o en salaó. Parlo de Lisboa, però aquesta història podria transcórrer a Barcelona, Venècia o Atenes. Només canvia el decorat i el plat típic. El que és monumental és avui mera circumstància. El fet atàvic, un reflex vague del passat. Soc prou vell per recordar aquella Lisboa del 88. Em cridaven l’atenció els comerços i els cafès, antiquíssims, amb molt d’encant. I l’abundància d’altres, menys pintorescos, satisfets amagats sota uns enormes tendals verds esvaïts pel sol, els serrells dels quals besaven l’exigua vorera. El gènere exposat en aquells aparadors era divers: des d’una pilota inflable fins a un vestit regional, una pota de pernil o un formatge en oli. En la seva penombra agostada s’intuïen tovalloles, galls de porcellana, rajoles, mandils o el Diário de Notícias. Mai no quedava del tot clar si aquestes lojas estaven obertes o tancades, però sí que feien la becaina a les hores altes del dia, ja que la civilització imperava. S’hi entrava a comprar crema solar i se sortia amb un aixovar sencer pagat en escuts i un pare de família queixós per com estibar aquesta compra al maleter del cotxe. La Lisboa que recordo jo s’assemblava més a la mol·lície d’una pel·lícula de Manoel de Oliveira que al diàleg trèpid d’una de Woody Allen. Pel carrer sempre es veia un home jubilat, pulquèrrim en el vestir, anant a fer una gestió al banc o al notari, amb un sobre de paper Manila a la mà, en què potser portava el seu testament hològraf o una lletra de canvi. Hi havia una cosa litúrgica en els moviments dels autòctons, un ball pausat que responia a una coreografia nacional digna de ser vista. A Alfama, àvies fumaven amb mig cos fora d’aquelles portes de doble fulla de casa seva, semblants als «bassi» napolitans, sense perdre cap detall de la vida del seu carreró. Com a Nàpols, la roba estesa era un signe d’identitat, la facció d’aquells barris amb encant. Avui, aquests edificis llueixen impol·luts, i els carrers fan olor de pintura fresca i morter, ja que sempre hi ha alguna cosa en obres. Álvaro Siza, que va reconstruir el Chiado, deia que el temps és el millor arquitecte que existeix, perquè els edificis rehabilitats tenen sempre una mica de maqueta. Aquest perfum de postmodernitat dissipa les olors d’olla d’ahir i encobreix el crim col·lectiu d’avui. L’erbianbi és la nova febre de l’or, i els ajuntaments abracen aquests abundants beneficis del mannà turístic mentre se’ls mor als braços l’ànima decumbent d’una ciutat que ho va ser. En diuen gentrificació, avui ja un clixé de si mateixa, quan potser no és res més que una vulgar «gentificació» que viola el principi d’Arquímedes. L’economia evoluciona, per sort, i noves formes de fer-la apareixen sense necessitat de trencar-se l’espinada, però sorprèn que aquells polítics als quals no els cau de la boca la paraula «sostenible» i que somien amb una utòpica ecologia urbana permetin que aquesta pluja de cabals no els deixi sentir la remor del riu mentre aquest es desborda. Confesso que no sé quina és la solució, el just mig entre la cobdícia i el tipisme, entre el lliure mercat i la dignitat, la de ciutats que han estat grans senyores que estem maquillant com a jovenetes per prostituir-les. Però «la bossa sona». Fa cinquanta anys, la llibertat va arribar a Lisboa sobre un carro de combat. Avui, l’invasor porta xancletes i arrossega una maleta amb rodetes. No hi ha fado per a aquest drama.