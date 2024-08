La intel·ligència artificial, i el seu impacte positiu al sector jurídic

Crec que no sorprèn a ningú si dic que el sector de l’advocacia ha estat sempre un sector conservador, però després de més quinze anys exercint la professió a alt nivell professional, per primera vegada puc dir que ens trobem en un moment crucial de transformació.

Envoltats d’una constant evolució del marc legal per la gran complexitat dels casos i la necessitat d’optimitzar la gestió dels despatxos, tot plegat exigeix noves solucions i en aquest context, la intel·ligència artificial (IA) emergeix com una eina fonamental per afrontar els reptes i construir un futur més eficient i pròsper per l’advocacia.

Ignorar l’IA no és una opció perquè l’IA és una oportunitat i els bufets que no l’abracin s’arrisquen a quedar-se enrere en un mercat cada cop més competitiu En canvi, aquells que l’implementin, oferiran un servei més ràpid i eficient, i per tant atrauran a més clients.

L’IA és un imperatiu per a la supervivència i èxit dels despatxos d’advocats de cara al futur, però, quins beneficis aporta l’IA al sector jurídic?

Primer de tot eficiència perquè ajuda a automatitzar les tasques repetitives tals com la revisió de documents, la cerca de jurisprudència o la gestió d’expedients. Això allibera als advocats de tasques tedioses i els permet dedicar el seu temps a estratègies legals i/o una atenció més personalitzada als seus clients.

També precisió, perquè permet analitzar grans volums de dades legals identificant patrons i tendències rellevants. Gràcies a l’aplicació d’algoritmes és possible preveure resultats de casos judicials amb un elevat grau de certesa. Això els permet dissenyar estratègies més efectives, prendre millors decisions i d’aquesta manera s’augmenten les possibilitats d’èxit per als seus clients.

Detecció de fraus i riscos. Gràcies a aquesta precisió, els professionals del sector poden detectar més ràpidament fraus i riscos legals, i a la llarga això permet a les empreses protegir-se millor i preveure possibles delictes.

Personalització del servei doncs els sistemes basats en IA poden analitzar ràpidament l’historial i les preferències dels clients per a oferir solucions i consells legals que s’ajustin millor a les seves necessitats. Aquesta capacitat de personalització millora l’experiència del client i a més enforteix la relació entre advocat i client.

Amb la IA no només es transformarà la pràctica legal quotidiana, sinó que també ajudarà als despatxos d’advocats i als sistemes judicials a adaptar-se als canvis i desafiaments emergents de cara al futur. La capacitat per a processar i analitzar informació a una escala i a una velocitat inimaginables, permetrà anticipar-se a tendències legals, regulacions i riscos potencials, assegurant sempre que el sector jurídic prosperi a l’era digital.

Pels despatxos d’advocats, adaptar-se a aquesta nova realitat no és només una manera de millorar els seus serveis ni una moda passatgera, sinó una necessitat per tal de mantenir-se rellevants en un món cada cop més digitalitzat.

I és que l’IA no reemplaçarà el judici humà ni l’experiència legal, però sí que es convertirà en una eina indispensable pel futur del dret perquè és la tendència que està transformant el sector jurídic.