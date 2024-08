L’esperança no enganya

Aquest és el títol de la Butlla amb la qual el papa Francesc ha convocat un Any Jubilar, que començarà al Vaticà el proper 24 de desembre i acabarà el 6 de gener de 2026.

En la Butlla, el papa ens convida a treballar perquè «la llum de l’esperança cristiana pugui arribar a tothom». Per això, Francesc vol que aquest Any Jubilar sigui una ocasió propícia per a «revifar l’esperança».

A la Butlla, el papa subratlla un fet lamentable, i és que «la paciència ha estat relegada per la pressa, ocasionant un dany greu a les persones». I en compte de la paciència, «ocupa el seu lloc la intolerància, el nerviosisme i a vegades, la violència gratuïta».

En aquets text, el papa assenyala alguns signes d’esperança que haurien de marcar aquest Jubileu del 2025, com «la pau per al món, submergit en la tragèdia de la guerra». El papa també ens convida a recuperar «l’alegria de viure». I malgrat que alguns hem perdut recentment el pare o una germana, sabem que l’esperança ens hi manté ferms.

El papa, tot recordant els pobres, ens demana que siguem «signes tangibles d’esperança per a tants germans i germanes que viuen en la misèria, sobretot els presos».

En aquesta Butlla, el papa s’hi adreça als governs del món, per demanar-los que en aquest Any Jubilar prenguin «iniciatives que retornin l’esperança», amb «formes d’amnistia o de condonació de la pena».

El papa demana també que els malalts «tinguin una atenció inclusiva», ja que en la seva malaltia «experimenten la pròpia debilitat». I és que «cuidar els malalts, és un himne a la dignitat humana i un cant d’esperança».

Pel que fa als joves, el papa ens recorda que són «l’alegria i l’esperança de l’Església i del món».

En aquesta Butlla, el papa ens recorda la situació i el dolor dels migrants, els exiliats, els desplaçats i els refugiats.

El papa Francesc també fa presents els ancians, «que sovint experimenten soledat i sentiments d’abandonament» i «els pobres, gairebé sempre víctimes; no culpables».

El papa ens demana que siguem testimonis d’esperança davant els qui pateixen fam, «un flagell escandalós» i que «els diners que s’utilitzen en armes, es destinin a un Fons mundial per acabar amb la fam». Per això el papa demana a les nacions riques «la condonació dels deutes dels països pobres, que mai no podran saldar-les». Aquesta condonació, com diu el papa, «és una qüestió de justícia». I és que «si volem la pau, hem d’esforçar-nos per remeiar les causes que originen les injustícies i per tant, cancel·lar els deutes injustos».

En la Butlla, el papa també fa una crida a avançar en l’ecumenisme, per així arribar a la unitat de l’Església.

Tant de bo que aquest text del papa Francesc ens hi ajudi a preparar l’Any Jubilar que, com el seu nom indica, és un any de joia i d’alegria. Tant de bo (i d’una manera particular els governs dels països desenvolupats), treballem per la pau, per acabar amb la fam, per acollir els immigrants i els refugiats i així sapiguem fer un món més humà i més solidari.