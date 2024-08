Les nimfes del lavabo

Fa relativament poc va arribar a les meves mans una novel·la de Francisco Umbral. Es titula Les Nimfes i només la vaig comprar perquè el pròleg era un gran parèntesi. Que l’autor jugués a separar encara més una part que ja de per si està separada del llibre em va fer gràcia; que el llibre parlés de l’adolescència (el parèntesi per excel·lència) encara me’n va fer més; però quan vaig veure que aquell llarg parèntesi amagat sota l’aparença de pròleg estava escrit en primera persona ja ho vaig veure clar: allò només podia ser un desplegament en dues-centes trenta-nou pàgines del més pur egocentrisme. El que no m’esperava és que l’egocèntrica fos jo.

Umbral explica amb pèls i senyals la descoberta d’un mateix i ho fa de la manera més plàstica i irreverent possible: masturbant-se. Al parèntesi del pròleg, per ser més concrets. L’autor és ben conscient que ha d’atraure al lector i el situa, adolescent, al seu lavabo, mentre hi fraternitza explicant l’acte més humanament narcisista, monstruós i al·lucinant de l’ésser: el desfici que provoca la pròpia carn. En aquest punt (pàgina 19) el lector i l’autor ja han esdevingut u en el desig de trencar la barrera del parèntesi i, entre els dos, n’han fet de les pàgines impreses un mirall on l’un es reflecteix en l’altre i l’altre es reflecteix en el primer. La ficció ja no és ficció perquè ara és un secret vergonyós i compartit. De fer que la literatura trenqui la quarta paret, se’n diu autoficció. De llegir-ne, voyeurisme. Siguem sincers, a qui no li agrada mirar? El llibre contemporani permet amb tota tranquil·litat i des del sofà de casa fer allò que al carrer ens fa pudor però que fem tots d’amagades: mirar-nos reflectits a qualsevol superfície que ho permeti. I a la lectura això és deliciós.

Umbral té la virtut d’explicar amb gràcia el que tots hem pensat alguna vegada, però que no sabem, volem o podem fer públic. Però no per això li hem de treure mèrit. De fet, li hauríem de lloar la capacitat d’engalipar-nos per què li comprem allò que escriu; Francisco Umbral és un autèntic antropòleg de l’individualisme i un dels que dona molt poc valor a la intimitat . El lector, però, no queda mai al descobert: les seves vergonyes es refugien en el parèntesi de la ficció. I, tot i que a Les Nimfes s’hi retrati el més normal adolescent, ningú es veu forçat a admetre que el llibre parla d’ell. Això ja s’ho farà cadascú quan, en la intimitat del seu lavabo, hi vegi reflectit el mirall de Francisco Umbral.