Manresa i el cinema en català

«La casa en flames», la pel·licula de Dani de la Orden protagonitzada per Emma Vilarasau, és un èxit de taquilla en català i ja ha tingut 173.000 espectadors, una xifra que li permet disputar-li la primacia a «Alcarràs». La diferència entre les dues pel·lícules, però, és substancial. La producció de Carla Simón, una obra d’autor, va guanyar l’Ós d’Or a Berlín, un èxit sense precedents que va generar una gran curiositat i va atreure 269.000 espectadors -que, tanmateix, en un país realment interessat en la seva cultura, haurien hagut de ser molts més. En canvi, «La casa en flames» és una producció amb voluntat comercial, promocionada i amb una gran actriu al davant. El film de De la Orden no ha depès del jurat d’un premi, sinó de la seva pròpia qualitat i de l’encert de la seva comercialització. I el fet que hagi funcionat demostra que el cinema català pot ser viable com a producte cultural per a majories si es troba la combinació exacta d’inversió i qualitat. Catalunya i la promoció del català necessiten més cases en flames. I fa goig comprovar, a més, que el multicinemes de Manresa, sensible a les produccions del país, l’ha exhibit en bones condicions i ha aconseguit ser el cinema on la pel·lícula ha tingut més espectadors fora de Barcelona, amb més de vuit mil espectadors, una xifra esplèndida i esperançadora.