La Novena de Queralt

El dia 31 d’agost, sant Ramon, comença la novena de la Mare de Déu de Queralt que tradicionalment es fa al santuari berguedà, a Berga ciutat, també se’n solia fer una per qui no podia assistir a la del santuari queraltí. Abans, en temps de mossèn Josep Armengou a l’autobús que pujava diàriament al santuari, els dies de novena a la tarda, també hi anava l’escolania berguedana que dirigia el mossèn.

De novenes a la Mare de Déu n’hi ha hagut moltes edicions, de sempre el poble catòlic berguedà mirava i acudia al santuari per demanar ajut en temps de guerres, pesta o d’altres necessitats. Hi ha hagut moltes edicions de novenes queraltines la primera és de l’any 1750 editada a Barcelona, Historia de la ymatge de la Mare de Déu de Queralt, «que se venera en sa capella, situada en lo territori de santa ‘Eularia’ de Berga», Barcelona, impresa a Estampa de Pere Escuder. Vaig poder consultar aquesta novena a l’arxiu dels Jesuïtes a la biblioteca de la universitat a Sant Cugat del Vallès, com un rector berguedà, de trista memòria, va vendre tot el fons de la biblioteca parroquial de Berga al seminari Jesuític i allà va anar a parar (vull destacar que la biblioteca parroquial berguedana no havia estat mai ni saquejada ni malmesa i es conservava intacta). La segona és Novena de Nuestra Señora María Santísima bajo invocación de Queralt, «que la villa de Berga venera en su santuario de la montaña así titulada», de l’any 1794. Ara potser la que sempre m’ha sorprès més és la del Novenario de la Reyna de los Cielos y Tierra, «que un humilde hijo y devoto suyo dedica a la milagrosa imagen bajo la invocación de la Virgen María de Queralt en agradecimiento de las muchas gracias y favores que de ella tiene recibidos a la que está colocada en el trono del Santuario de Queralt, y la villa de Berga la adora y venera como su patrona y abogada principal», Impresa per la Junta Superior de Cataluña a Berga l’any 1812.

A les darreres dècades s’usa la de Mn. Santamaria La Mare de Déu de Queralt. Resum Històric i novena, amb fotos del beat fra Frederic de Berga que es va editar per primera volta al Foment de la Pietat Catalana a la Impremta Poncell d’Igualada l’any 1928. Seria reeditada l’any 1930 per la impremta Huch de Berga. Com que romania totalment esgotada l’any 2016, amb l’autorització de la seva família, vaig fer dues reedicions a l’editorial barcelonina Llibres de l’Índex, la primera fou exhaurida en menys de quinze dies, amb motiu del centenari de la Coronació Canònica de la Mare de Déu de Queralt.

Des de la marxa i mort de mossèn Barniol, Queralt s’ha quedat sense capellà custodi... però el poble catòlic berguedà continua pujant a resar a la novena cada any.