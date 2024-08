Per a una Europa solidària

El nostre poble català sempre ha estat obert al mar. Des d’on els valents pescadors continuen apropant-nos tots els fruits del mar capturats amb arts artesanals any rere any.

Una mar Mediterrània des d’on vingueren pobles comerciants, com els fenicis, grecs, cartaginesos i romans. No oblidem que també vingueren a conquerir i sotmetre els pobles ja existents. Un dels darrers pobles amb ànsia de conquesta va ser la dinastia dels Omeies que l’any 711 envaïren Cadis (Guadix) regne dels Tartessos. Aquests Omedes vingueren de l’Àfrica del nord, el que seria ara Tunísia, Algèria i Líbia. Abraonaran tot el sud de la península fins als Pirineus, però no és la història l’objecte d’aquest escrit. Només volia destacar la influència que la corona catalana va anar guanyant a mesura que ajudava a reconquerir noves províncies pel regne d’Espanya. També gràcies al comerç amb la república veneciana i altres ciutats rellevants d’Itàlia.

Catalunya, avui, tracta de fer-se escoltar al Parlament Europeu i en una Europa on la ultradreta està esdevenint una de les forces polítiques més captadora de vots de la dreta, que es cansa de la migració africana al continent europeu.

Catalunya vol una Europa integradora, solidària, que inverteixi en el futur de la joventut que són d’altres nacionalitats o religions. Tots han de ser escolaritzats per cohesionar la societat, perquè Catalunya necessita millors polítics. Això és així.