Agenda de pedra

L’Agenda 2030, per als que no ho sàpiguen, té com a principals objectius erradicar la pobresa, abordar el canvi climàtic, promoure la pau i enfortir les institucions per al desenvolupament sostenible a nivell global. Però, malgrat el seu noble propòsit, aquesta ha sigut objecte de nombroses teories conspiradores, que omplen les xarxes d’històries esgarrifoses. No acabo d’entendre els negacionistes. No parlo només dels antivacunes o terraplanistes, éssers que d’altra banda em semblen fascinants. No sé quin benefici hi pot haver en fer creure la societat que la Terra és esfèrica si realment no ho és. Però així són ells. Viuen instal·lats entre la indignació i l’absurd.

Recentment, em vaig trobar amb una veïna horroritzada per la implantació de la targeta T-Mobilitat. Segons ella, arribarà un dia en què no podrem sortir de la ciutat sense fitxar amb aquesta targeta, i arribarà un altre dia en què no ens deixaran sortir. Li vaig preguntar: ¿Per què no ens deixaran sortir? «Per controlar-nos», em va dir molt seriosa. El mateix pensa sobre el nou sistema amb targeta magnètica personalitzada per tirar les escombraries. Creu que és una altra excusa per geolocalitzar-nos. No sé vostès, però a mi m’és igual que m’observin, que m’estudiïn, que em geolocalitzin i que sàpiguen el que vull abans que jo mateixa. De fet, quan em mori, ja poden donar el meu cos a la ciència perquè els estudiants de medicina practiquin amb ell. No tinc absolutament res a amagar, ni viva ni morta. Si llegeixen els disset objectius de l’Agenda 2030, és difícil entendre com algú hi pot estar en contra. Però els negacionistes afirmen que és un pla per controlar la societat des d’un nou ordre mundial. Com si ara ens manessin Mortadel·lo i Filemó. La globalització és un fet i mirar el món en petit és d’idiotes. Tots som habitants d’aquesta nostra Terra esfèrica i toca cuidar-la bé o ens n’anirem a la merda en un nanosegon. No és casualitat que la majoria dels negacionistes siguin persones d’ultradreta, que estan en contra de l’avortament, de la igualtat de gènere i del col·lectiu LGTBI. El que els agradaria és manar ells i imposar la seva agenda pròpia. La de l’Edat de Pedra.