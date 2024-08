Entre les activitats que la Comissió Guimerà, formada per més d’una quinzena d’entitats de Manresa i comarca, han preparat per homenatjar al dramaturg català hi ha la recuperació de La Santa Espina que, dirigida per Sílvia Sanfeliu, s’assaja aquests dies al Conservatori.

El filòleg balsarenyenc i l’editor berguedà són els responsables de la selecció d’una vuitantena d’articles periodístics d’entre 1931 i 1940 de l’autor berguedà Ramon Vinyes (1882-1952) que es poden llegir en el llibre «Sota l’escorça», publicat per Edicions de l’Albí.

L’Acadèmia Internacional de Música de Solsona (AIMS) entra a la seva darrera setmana d’activitat combinant la realització de concerts arreu de la Catalunya central (una quarantena) i la docència de qualitat. Enguany celebra la 23a edició amb 120 estudiants de diferents països d’arreu del món.