I als jutges delinqüents qui els empaita?

Ho tenien tot a punt per celebrar l’empresonament de l’enemic número u (alguns amb vino espumoso) i es van quedar corsecats. Més o menys el que vam patir nosaltres amb el cava que va anar envellint dins la nevera fins que Franco va morir al llit. Ho tenien tot escrit (com deuen tenir la necrològica de l’emèrit), per no deixar-se res al pap/tinter, però ho han hagut de congelar fins a la propera ocasió que no cessaran de maquinar. Si han excel·lit a ordir un missatge catalanòfob que ha calat en el pensament de la població espanyola, els darrers dies han perdut les formes i el seny difonent un missatge descaradament fals sobre el rerefons del retorn del president Puigdemont, que han exacerbat ara acusant «de humillación inacepatble; vergüenza mundial, esperpento…» i d’altres desqualificacions semblants pel canvi de guió patit en una altra data per recordar: el 8 d’agost de 2024. Humiliació insuportable i vergonya de país deu ser tenir jutges que delinqueixen en no complir les lleis aprovades pels representants polítics escollits per la ciutadania. Trobar intolerable que es malmeti la imatge de la seva Espanya ho deu ser perquè els jutges encarregats d’aplicar justícia incompleixen les lleis. O que les interpreten i apliquen segons el seu interès, declarat sense embuts per acabar amb el govern legítim. Tots els que ara reclamen mà dura i persecució farien bé de mirar críticament la justícia esbiaixada. Reflexionar si deu ser massa exemplar empaitar, espiar, represaliar, criminalitzar els que discrepen d’una concepció excloent de pàtria amb tants recursos públics com s’estan destinant contra l’independentisme. Es pot considerar malversació tot el que s’estan gastant contra una opció política, ideològica ben legal fins que els espanyols diguin que no? Reflexió final: el deler vehement, l’entusiasme apassionat pot acabar en desastre si no és racional. Aquest és el risc que corren els seguidors del president Puigdemont i els enemics que l’odien a mort, que des de dijous passat tenen motius extraordinaris per a estar delerosos de veure complerts els seus anhels: els uns, recuperar el líder encoratjador; els altres, veure’l engarjolat, humiliat, liquidat. L’emprenyada i la reacció furiosa dels enemics de Catalunya (jutges prevaricadors, articulistes i mitjans de comunicació identificats amb l’espanyolisme supremacista) que dijous van quedar descol·locats amb l’acció sorpresa de Puigdemont, és inversament proporcional a la legítima satisfacció dels que van veure en acció el seu president. Per això cal demanar racionalitat en els comportaments a uns i altres, no fos cas que menjar amb deler acabés en còlic incontrolable.

(Perdó: i al nou president, ànims! Amb tant enrenou extra me’n descuidava...) n