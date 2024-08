Art i natura a l’Anella Verda de Manresa

El 2020 naixia a Manresa el projecte artístic Microscopies que, amb l’edició d’enguany (que se celebrarà del 30 d’agost a l’11 de setembre), haurà llegat a la ciutat cinc obres d’art que es poden veure en diferents trams de l’Anella Verda. Promogut per l’Ajuntament de Manresa i el Centre d’Art Contemporani El Forn de la Calç (CACiS), amb la col·laboració de Meandre, l’Escola Agrària i la Fundació EMI, el festival està teixint un circuit d’art i natura, estiu rere estiu, dins del terme municipal de Manresa. Al costat de l’obra permanent de cada edició, el certamen ofereix durant els dies de celebració un itinerari de 10 instal·lacions efímeres. En cada edició, els autors i autores que han signat l’obra permanent han escollit un espai singular del recorregut de l’Anella Verda: el Parc del Secà (Vèrtex, de Tom Carr, el 2020); l’entorn de la Torre Lluvià (Somnis Arrelats, d’Àngels Freixanet, el 2021); els plans de la Torre Santa Caterina (Memòri del mite, de Marta Pruna Francesch, el 2022); i al voltant de la Sèquia, entre el Parc Tecnològic i el Parc de l’Agulla (Manresa 1808, de Marc Sellarès, 2023). Enguany se sumarà, al tram final de la riera de Rajadell l’obra Què ens mou?, de l’escultor Mario Molins. Sense fer soroll, pas a pas però amb l’impuls decidit de la comissària del festival, Roser Oduber, Microscopies posa en safata com redescobrir paisatges gràcies a l’art i com reflexionar sobre la ciutat i la natura. Un encert.