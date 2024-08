El gir de guió de Puigdemont

Habitualment, un vuit d’agost és un dia de vacances, de serveis mínims, de mar o de muntanya, de platja o de piscina. És un dia d’institucions funcionant al ralentí, d’oficines mig buides i de fàbriques que tanquen les portes perquè els treballadors vagin de vacances. No és habitual que hi hagi parlaments oberts ni sessions d’investidura en marxa.

Però Catalunya fa anys que viu sacsejada per turbulències de tota mena: la retallada de l’Estatut per part del Tribunal Constitucional, les grans manifestacions de la Diada, el Procés, els atemptats del 17-A, el referèndum de l’1-O amb les càrregues de la Policia Nacional, l’empresonament i l’exili dels membres del govern, els indults, i l’amnistia, amb la negativa de la sala segona del Tribunal Suprem d’aplicar-la en determinats casos.

Dijous va continuar el sacseig amb la sessió d’investidura de Salvador Illa, després de l’acord entre el PSC, ERC i els Comuns, perquè Carles Puigdemont havia anunciat que assistiria a la sessió parlamentària, tot i saber que el jutge Llarena mantenia l’ordre de detenció. Tothom donava per fet que l’expresident seria detingut abans d’entrar al parc de la Ciutadella, si és que aconseguia arribar-hi. Però no només va arribar fins a l’Arc de Triomf, molt a prop del Parlament, i hi va fer un discurs, sinó que va desaparèixer burlant la vigilància policial.

Feia calor, molta calor, però Puigdemont va tornar a demostrar que domina l’escena, que continua jugant fort i que la persecució judicial i l’exili no l’han estovat. Durant set anys, ha posat en evidència que la persecució del Suprem no troba avals en la justícia europea. Es pot passejar per diversos països, però no pot venir a Catalunya sense el risc de ser detingut.

Tot i així, segurament el gir de guió que va protagonitzar dijous és més propi de l’activisme que no pas de la figura institucional d’un president de la Generalitat.