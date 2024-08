Lectura i esport

Sovint se sol contraposar la lectura amb la pràctica de l’esport, com si fossin dues activitats contradictòries o excloents. Per això, quan el Pep Guardiola, en un llunyà 1990, va comentar en una entrevista que estava llegint Els ponts de Madison, a més d’un li va semblar tan estrany i excepcional com ser poeta i boxador alhora. Per extravagant que sembli, a l’Athletic de Bilbao els seus jugadors participen des de fa dues dècades en un club de lectura, instaurat a proposta de Galder Reguera, un incondicional de la casa, futbolista amateur i activista cultural, responsable també del Festival de Literatura y Fútbol, en la darrera edició del qual fou convidat Joan Jordi Miralles, autor de Triomfador, novel·la en què l’esport constitueix l’eix central de la ficció literària. Estaria bé que els nostres equips esportius, des dels més petits i modestos als més professionals, seguissin l’exemple d’aquesta iniciativa del club basc, encaminada a obrir un espai de debat, convivència i cohesió més enllà del treball físic, tècnic i rutinari dels entrenaments i les competicions. No diré que un futbolista, si llegeix, marcarà més gols, però potser disposarà de més recursos dialèctics a l’hora de discutir una dubtosa decisió arbitral. Fins i tot aprendrà a encaixar millor les crítiques i replicar amb humor i desapassionament els insults furibunds dels salvatges ultres. Els esports, i especialment el futbol, han generat una literatura extensa i de qualitat. Novel·les com l’esmentada, o Hijos del fútbol de Galter Reguera; L’últim defensa de Jordi Agut; La por del porter davant el penal de Peter Hancke; Saber perder de David Trueba són alguns dels títols dignes de tenir en compte en qualsevol club de lectura, però també en possibles i desitjables clubs de lectura esportius, perquè al capdavall llegir no deixa de ser un esport, sense risc de lesió i amb un resultat sempre positiu.